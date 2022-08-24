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Как старым простыням и пододеяльнику вернуть белый цвет натуральным отбеливателем

Фото: как натуральным способом отбелить постельное белье (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Постельное белье при длительном использовании и многочисленных стирках теряет свой "свежий" белый цвет, порой приобретая сероватый или желтоватый оттенки. Чтобы вернуть белоснежный вид ткани и попытаться сделать сон ваших близких легче и приятнее, наволочки, простынь и пододеяльники нужно отбелить.

Для этого можно использовать натуральное средство, а не тратиться в магазинах на покупки отбеливателей, пишет Prosto Way.

Как вернуть "изначальный" белый цвет постельному белью

  • Для этого следует взять пластмассовое ведро большого объема,
  • промыть емкость обычной содой, тем самым устранив все микробы и грязь,
  • залить в ведро 10 литров воды, чтобы температура была около 40 градусов,
  • добавить в воду 3 столовые ложки обыкновенной соли (не морской),
  • плюс к этому еще 2 столовые ложки перекиси водорода,
  • а последним ингредиентом станет еще 1 ложка нашатырного спирта.

В данный раствор следует поместить постельное белье, замочить и оставить на 12 часов. Сделать это лучше под вечер, чтобы утром - продолжить процедуру.

После такого замачивания белье нужно постирать, прополоскать и высушить.

Отмечается, что если есть такая возможность, для лучшего результата сушку желательно проводить на свежем воздухе. Так, солнечные лучи в теплое время года или морозный воздух зимой способны дать дополнительный эффект отбеливания.

Ранее мы рассказывали, как правильно стирать постельное белье, чтобы всегда хорошо высыпаться.

А также перед этим писали, как отстирать старые застиранные полотенца и вернуть им естественный цвет.

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