Как старым простыням и пододеяльнику вернуть белый цвет натуральным отбеливателем

Постельное белье при длительном использовании и многочисленных стирках теряет свой "свежий" белый цвет, порой приобретая сероватый или желтоватый оттенки. Чтобы вернуть белоснежный вид ткани и попытаться сделать сон ваших близких легче и приятнее, наволочки, простынь и пододеяльники нужно отбелить.

Для этого можно использовать натуральное средство, а не тратиться в магазинах на покупки отбеливателей, пишет Prosto Way .

Как вернуть "изначальный" белый цвет постельному белью

Для этого следует взять пластмассовое ведро большого объема,

промыть емкость обычной содой, тем самым устранив все микробы и грязь,

залить в ведро 10 литров воды, чтобы температура была около 40 градусов,

добавить в воду 3 столовые ложки обыкновенной соли (не морской),

плюс к этому еще 2 столовые ложки перекиси водорода,

а последним ингредиентом станет еще 1 ложка нашатырного спирта.

В данный раствор следует поместить постельное белье, замочить и оставить на 12 часов. Сделать это лучше под вечер, чтобы утром - продолжить процедуру.

После такого замачивания белье нужно постирать, прополоскать и высушить.

Отмечается, что если есть такая возможность, для лучшего результата сушку желательно проводить на свежем воздухе. Так, солнечные лучи в теплое время года или морозный воздух зимой способны дать дополнительный эффект отбеливания.