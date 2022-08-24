Как старым простыням и пододеяльнику вернуть белый цвет натуральным отбеливателем

Постельное белье при длительном использовании и многочисленных стирках теряет свой "свежий" белый цвет, порой приобретая сероватый или желтоватый оттенки. Чтобы вернуть белоснежный вид ткани и попытаться сделать сон ваших близких легче и приятнее, наволочки, простынь и пододеяльники нужно отбелить.
Для этого можно использовать натуральное средство, а не тратиться в магазинах на покупки отбеливателей, пишет Prosto Way.
В данный раствор следует поместить постельное белье, замочить и оставить на 12 часов. Сделать это лучше под вечер, чтобы утром - продолжить процедуру.
После такого замачивания белье нужно постирать, прополоскать и высушить.
Отмечается, что если есть такая возможность, для лучшего результата сушку желательно проводить на свежем воздухе. Так, солнечные лучи в теплое время года или морозный воздух зимой способны дать дополнительный эффект отбеливания.
Ранее мы рассказывали, как правильно стирать постельное белье, чтобы всегда хорошо высыпаться.
А также перед этим писали, как отстирать старые застиранные полотенца и вернуть им естественный цвет.