Як старим простирадлам і підковдрі повернути білий колір натуральним відбілювачем

Постільна білизна при тривалому використанні і численних праннях втрачає свій "свіжий" білий колір, часом набуваючи сіруватого або жовтуватого відтінку. Щоб повернути білосніжний вигляд тканини та спробувати зробити сон ваших близьких легше і приємніше, наволочки, простирадло і підковдри потрібно відбілити.
Для цього можна використовувати натуральний засіб, а не витрачатися в магазинах на покупки відбілювачів, пише Prosto Way.
У даний розчин слід помістити постільну білизну, замочити та залишити на 12 годин. Зробити це краще під вечір, щоб вранці - продовжити процедуру.
Після такого замочування білизну потрібно випрати, прополоскати та висушити.
Зауважується, що якщо є така можливість, для кращого результату сушку бажано проводити на свіжому повітрі. Так, сонячні промені в теплу пору року або морозне повітря взимку здатні надати додатковий ефект відбілювання.
Раніше ми розповідали, як правильно прати постільну білизну, щоб завжди добре висипатися.
А також перед цим писали, як відіпрати старі запрані рушники та повернути їм природний колір.