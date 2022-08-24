Як старим простирадлам і підковдрі повернути білий колір натуральним відбілювачем

Постільна білизна при тривалому використанні і численних праннях втрачає свій "свіжий" білий колір, часом набуваючи сіруватого або жовтуватого відтінку. Щоб повернути білосніжний вигляд тканини та спробувати зробити сон ваших близьких легше і приємніше, наволочки, простирадло і підковдри потрібно відбілити.

Для цього можна використовувати натуральний засіб, а не витрачатися в магазинах на покупки відбілювачів, пише Prosto Way .

Як повернути "початковий" білий колір постільній білизні

Для цього слід взяти пластмасове відро великого об'єму,

промити ємність звичайною содою, тим самим усунувши всі мікроби та бруд,

залити у відро 10 літрів води, щоб температура була близько 40 градусів,

додати у воду 3 столові ложки звичайної солі (не морської),

плюс до цього ще 2 столові ложки перекису водню,

а останнім інгредієнтом стане ще 1 ложка нашатирного спирту.

У даний розчин слід помістити постільну білизну, замочити та залишити на 12 годин. Зробити це краще під вечір, щоб вранці - продовжити процедуру.

Після такого замочування білизну потрібно випрати, прополоскати та висушити.

Зауважується, що якщо є така можливість, для кращого результату сушку бажано проводити на свіжому повітрі. Так, сонячні промені в теплу пору року або морозне повітря взимку здатні надати додатковий ефект відбілювання.