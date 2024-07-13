Старять та підкреслюють зморшки. Які зачіски додають віку жінкам після 50

Занадто довге волосся

Річ не у тому, що довгі "коси" важко постійно вкладати. Таке волосся потребує особливого догляду. І якщо жінка у віці буде носити задовгу шевелюру без постійного підрівнювання кінчиків та правильного тонування - увесь образ може бути зіпсовано.

Чому жінкам у віці не варто носити довге волосся (ілюстрація: freepik.com)

Чорне тонування

Занадто чорне волосся візуально додає віку. Ба більше, воно може невдало підкреслювати колір шкіри, а разом з тим ще й робити акцент на зморшках. Саме тому обирайте більш натуральне тонування, яке вдало пасуватиме до кольору ваших очей.

Невдалі кольори волосся для жінок після 40 (ілюстрація: freepik.com)

Жовтий блонд

Звісно, ідеальний блонд має дуже дорогий та стильний вигляд. Втім, якщо вам важко обрати майстра, який надасть вашому волоссю саме холодні та насичені відтінки, оберіть інше фарбування. Жовтий блонд має неохайний вигляд та додає віку.

Невдалі зачіски для жінок після 50 років (ілюстрація: freepik.com)

Коси та пучки

Плетіння та спроби зібрати волосся у якусь незвичайну зачіску доречні для дівчаток. Але жінкам у віці слід обирати більш серйозні варіанти. До того ж коси або неохайні пучки дуже спрощують увесь образ, що також позбавляє шансу мати молодий вигляд.

Які зачіски старять жінок (ілюстрація: freepik.com)

Густий чубчик

Ігрива гривка, особливо трендова подовжена, зробить вас дуже стильною. Але густий та прямий чубчик притягує усю увагу до мімічних зморшок, приховує брови та просто не личить більшості жінок після 40 років.

Як обрати чубчик жінкам після 50 років (ілюстрація: freepik.com)