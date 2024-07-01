ua en ru
Пн, 01 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Безжально старять та перетворюють на "простачку": 5 речей, про які слід забути жінкам після 45

Понеділок 01 липня 2024 07:31
UA EN RU
Безжально старять та перетворюють на "простачку": 5 речей, про які слід забути жінкам після 45 Які речі додають вік жінці (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Жінки після 45-50 років часто хочуть обирати вбрання, у якому вони будуть мати молодий вигляд. Але існують речі, які здатні не просто зіпсувати увесь образ, а ще й додати "зайві" 20-25 років.

Що не варто носити жінкам після 45 років, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Який одяг додає віку та старить

Звісно, у будь-якій ситуації є виключення, але певні речі дійсно здатні "накинути" декілька років. Йдеться про елементи одягу, які застаріли або ж просто підкреслюють те, на чому взагалі не варто зосереджувати увагу.

Спортивні костюми та комплекти оверсайз

Часто жінки обирають щось просте та повсякденне, аби не думати щоранку, що вдягати. Але комплекти, в яких повністю приховано усю фігуру, здатні не прибрати зайві кілограми, а зробити тіло візуально більшим. До того ж спортивні костюми або "двійки" з штанів та сорочки додають зайвий вік.

Безжально старять та перетворюють на &quot;простачку&quot;: 5 речей, про які слід забути жінкам після 45

Що не варто носити жінкам після 40 років (скріншот)

Блузи з чорно-білими принтами

Це поєднання кольорів може бути стильним, але не тоді, коли блузи мають вільний крій та пошиті з синтетичної тканини. Подібні блузи візуально старять жінок, а тому від них варто відмовитися.

Безжально старять та перетворюють на &quot;простачку&quot;: 5 речей, про які слід забути жінкам після 45

Які речі додають вік (скріншот)

Одяг не по фігурі та відсутність коригуючої білизни

Вузькі джинси або кофтинки з дуже тоненькою тканини чудово виглядають, але лише на ідеальній фігурі. І не секрет, що зазвичай таке буває лише на обкладинках глянцю, які "фотошоплять" та ретушують. А тому обирайте білизну, яка здатна приховати зайве, та одяг, який не буде перетворювати на "гусінь".

Безжально старять та перетворюють на &quot;простачку&quot;: 5 речей, про які слід забути жінкам після 45

Які речі псують увесь образ (ілюстрація: freepik.com)

Шарфи та палантини

Якщо на вулиці тепло, то в них немає жодної потреби. Річ у тому, що хустки, шалі, шарфи та палантини нібито мають приховати зморшки на шиї, але насправді вони лише "волають" про вік жінки. Це вже антитренд.

Безжально старять та перетворюють на &quot;простачку&quot;: 5 речей, про які слід забути жінкам після 45

Що видає вік жінки (скріншот)

Панчохи та колготи білого та занадто кремового кольору

Річ у тому, що такі аксесуари повністю приховують колір шкіри та роблять усі можливі недоліки дуже помітними. До того ж їх дуже важко вдалі стилізувати. А тому краще обирати прозорі або темні панчохи.

Безжально старять та перетворюють на &quot;простачку&quot;: 5 речей, про які слід забути жінкам після 45

Антитренди для жінок після 40 років (скріншот)

До слова, раніше ми вже розповідали, які 5 найкращих ідей літнього манікюру зроблять ваші ручки витонченими та найкрасивішими.

Окрім цього, нещодавно було названо 5 антитрендових речей на літо, які зіпсують увесь образ.

Під час створення матеріалу було використано джерела: A Well Styled Life, Style Fix.

Читайте РБК-Україна в Google News
Краса Модні тренди Стиль життя Поради Жінки
NEWS
Зелена енергетика. Плюси, мінуси та навіщо Україні "енергетичний перехід"
Зелена енергетика. Плюси, мінуси та навіщо Україні "енергетичний перехід"