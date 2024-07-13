Старят и подчеркивают морщинки. Какие прически добавляют возраст женщинам после 50

Слишком длинные волосы

Дело не в том, что длинные "косы" тяжело постоянно укладывать. Такие волосы нуждаются в особом уходе. И если женщина в возрасте будет носить длинную шевелюру без постоянного подравнивания кончиков и правильного тонирования - весь образ может быть испорчен.

Почему женщинам в возрасте не стоит носить длинные волосы (иллюстрация: freepik.com)

Черное тонирование

Слишком черные волосы визуально прибавляют возраст. Более того, они могут неудачно подчеркивать цвет кожи, а вместе с тем еще и делать акцент на морщинах. Именно поэтому выбирайте более натуральное тонирование, которое удачно подходит к цвету ваших глаз.

Неудачные цвета волос для женщин после 40 лет (иллюстрация: freepik.com)

Желтый блонд

Конечно, идеальный блонд выглядит очень дорого и стильно. Впрочем, если вам трудно выбрать мастера, который даст вашим волосам именно холодные и насыщенные оттенки, выберите другое окрашивание. Желтый блонд выглядит неаккуратно и добавляет возраст.

Неудачные прически для женщин после 50 лет (иллюстрация: freepik.com)

Косы и пучки

Плетения и попытки собрать волосы в какую-то необычную прическу уместны для девочек. Но женщинам в возрасте следует выбирать более серьезные варианты. К тому же косы или неряшливые пучки очень упрощают весь образ, что тоже лишает шанса выглядеть молодо.

Какие прически старят женщин (иллюстрация: freepik.com)

Густая челка

Игривая челка, особенно трендовая удлиненная, сделает вас очень стильной. Но густая и прямая челка привлекает все внимание к мимическим морщинкам, скрывает брови и просто не подходит большинству женщин после 40 лет.

Как выбрать челку женщинам после 50 лет (иллюстрация: freepik.com)