Стартував Ukrainian Fashion Week. Дивіться яскраві фото нових колекцій від українських брендів

APSARA

Це український концептуальний бренд. Як зазначає засновниця Юлія Псарьова, її одяг створений для цілеспрямованих людей зі своїм баченням світу.

APSARA (фото: пресслужба)

Провідною темою колекції є трансформація як цикл розвитку, адаптація, вдосконалення та зміна форми. У колекції використали багато ресайкл-об'єктів ‒ трансформації однієї сутності на іншу.

CHUPRINA

Для дизайнерки бренду Дар'ї Чупріної цьогорічний Fashion Week став особливим, адже CHUPRINA святкує 15 років у модній індустрії. Колекція FW 25/26 розповідає про шлях розвитку бренду.

CHUPRINA (фото: пресслужба)

Головний колір колекції ‒ світло-молочний як знак того, що добро перемагає завжди, і після чорної смуги в житті завжди настає біла. Представлені моделі поєднують різні матеріали та тканини, оверсайз і силуети, мереживо та в'язані елементи.

DEMI'KATE

Бренд автентичного одягу та вишиванок представив нову колекцію "Код жіночності". У ній використали три ключових кольори: червоний (пристрасть і рішучість), білий (свобода та чистота) і вишневий (таємниця та глибина).

Провідний символ ‒ квітка маку. Її можна простежити на кожній одиниці колекції.

Колекція вишитого одягу "Код жіночності" (фото: пресслужба)

DOBROVA

Для бренду "DOBROVA" цьогорічний Ukrainian Fashion Week став дебютним із колекцією "Roots of Freedom". Основний меседж колекції полягає в тому, що внутрішня сила не підкорюється масовим трендам, а формує власну нову естетику.

DOBROVA (фото: пресслужба)

Кольори, відібрані для колекції, несуть певне сакральне значення: чорний ‒ земля, надійна опора, джерело сили; небесна блакить ‒ легкість мрії; золото ‒ мирне небо й чесноти українського народу. А образ сокола ‒ це символ свободи, який показує духовну силу України.

GOLETS

Унікальність колекції Олени Голець дещо прихована, адже кожна річ всередині має прихований візерунок, якого немає ззовні. Сам крій одягу ‒ це переосмислення традиційного японського костюма. Доказом цього є пальто-кімоно із широкими рукавами.

GOLETS (фото: пресслужба)

Для оздоблення одягу використовується бахрома, а шкіряне взуття прикрасили шипи. Тканини також є якісними та довголітніми: шовк, єгипетська бавовна, вовна, кашемір.

GURANDA

У новій колекції AW'25/26 від бренду GURANDA поєднуються "нульові" мотиви та стиль new retro. В одязі вдало поєднаний шифон, оксамит, шовк з вишивкою намистинами та грубими фактурами деніму й хутра.

GURANDA (фото: пресслужба)

Колірна гама ‒ лавандовий, чорний, шоколадний, темно-синій і золото.

Nadya Dzyak

Як основу своєї колекції дизайнерка взяла лише один геометричний елемент ‒ коло, адже, за її словами, це безперервний рух, циклічність життя. Основними в колекції є сукні та спідниці з перехресними воланами у формі кіл, які тримають форму за допомогою особливої технології.

Nadya Dzyak (фото: пресслужба)

Нова колекція здебільшого виконана у чорному кольорі, але містить також гарячі спалахи червоного і кармінового, кобальтові й лляні відтінки. Доповнення є одягу нюдового відтінку, а класичні прозорі сукні та блузи виконані в оновленому відтінку шоколаду.

SANTA

Нова колекція має назву "Сила Привабливості". Лінійка переносить в сьогодення жіночі з нуарних стрічок 1950-х років. Це поєднання виражається в дуеті прозорого мережива та щільної шкіри. Саме такі текстури стали популярними з другої половини XX століття.

Вибрані для колекції відтінки доволі стримані: насичений чорний, глибокий бургунді, теплий мокко й прохолодні графітові відтінки. Їх "розбавляють" хутряні сумки, боа, шалі та шуби.

PLNGNS (Palingenesy)

Український стрітвер-бренд вклав у свою нову колекцію мистецтво та цінність апсайклінгу. У цьому дизайнери бренду вбачають свою місію та слід у модній індустрії ‒ перетворювати старе на нове. Наприклад, одним із перероблених матеріалів стали використані кросівки.

Одяг із перероблених використаних кросівок (фото: пресслужба)

Усі принти на одязі є ручною роботою, тому кожен виріб є унікальним. Наприклад, шкіряна куртка прикрашена вишитими українськими пейзажами, які створила художниця Леся Тертишна. До речі, цю колекцію вже представили на Berlin Fashion Week.

MAKI

Цьогоріч на Ukrainian Fashion Week пройшла презентація "Одяг з функцією: рівність у розмаїтті". Її організувала команда дизайнера, фахівці з реабілітації та ветерани, щоби показати нові можливості в одязі для людей з інвалідністю.

Презентація функціонального одягу (фото: пресслужба)

Для створення речей дизайнери співпрацювали з ветеранами з різними типами ампутацій і втратою зору. Кожен учасник фокус-групи робив своє замовлення на одяг, що відповідає його потребам і стилю. Після створення моделей їх тестували на інших групах для оптимізації функціональності.

FROLOV

Відомий український дизайнер Іван Фролов влаштував справжнє денне рок-шоу на тижні моди. Та й назва його колекції відповідає концепції показу ‒ "Брудна як ангел". У його шоу взяли участь співачки Ірена Карпа, Юлія Лорд та Крихітка.

Сам митець називає свою колекцію "антропологічним та естетичним дослідженням українського панк-року 90-х і 2000-х". Своєрідним нововведенням було також те, що показ транслювали онлайн, адже минулого року гостям забороняли робити навіть світлини.

Про UFW 2025/2026

Захід об'єднав на одному майданчику багато нових сенсів, які стають нашою реальністю, як-от інклюзивність. Благодійна частка проявлялася також у тому, що запрошення на деякі покази можна було придбати за донат, який стартував з певної суми.

Крім того, запустили нову експериментальну локацію NewGen Lab для молодих талантів, які ще готуються до показів на головному подіумі Тижня. Водночас це й навчальна платформа, де провідні експерти індустрії ділилися й продовжать ділитися досвідом з молодим поколінням.