Стартовал Ukrainian Fashion Week. Смотрите яркие фото новых коллекций от украинских брендов

APSARA

Это украинский концептуальный бренд. Как отмечает основательница Юлия Псарева, ее одежда создана для целеустремленных людей со своим видением мира.

APSARA (фото: пресс-служба)

Ведущей темой коллекции является трансформация как цикл развития, адаптация, совершенствование и изменение формы. В коллекции использовали много ресайкл-объектов ‒ трансформации одной сущности в другую.

CHUPRINA

Для дизайнера бренда Дарьи Чуприной нынешний Fashion Week стал особенным, ведь CHUPRINA празднует 15 лет в модной индустрии. Коллекция FW 25/26 рассказывает о пути развития бренда.

CHUPRINA (фото: пресс-служба)

Главный цвет коллекции ‒ светло-молочный как знак того, что добро побеждает всегда, и после черной полосы в жизни всегда наступает белая. Представленные модели сочетают разные материалы и ткани, оверсайз и силуэты, кружево и вязаные элементы.

DEMI'KATE

Бренд аутентичной одежды и вышиванок представил новую коллекцию "Код женственности". В ней использовали три ключевых цвета: красный (страсть и решительность), белый (свобода и чистота) и вишневый (тайна и глубина).

Ведущий символ ‒ цветок мака. Его можно проследить на каждой единице коллекции.

Коллекция вышитой одежды "Код женственности" (фото: пресс-служба)

DOBROVA

Для бренда "DOBROVA" нынешний Ukrainian Fashion Week стал дебютным с коллекцией "Roots of Freedom". Основной месседж коллекции заключается в том, что внутренняя сила не подчиняется массовым трендам, а формирует собственную новую эстетику.

DOBROVA (фото: пресс-служба)

Цвета, отобранные для коллекции, несут определенное сакральное значение: черный ‒ земля, надежная опора, источник силы; небесная голубизна ‒ легкость мечты; золото ‒ мирное небо и добродетели украинского народа. А образ сокола ‒ это символ свободы, который показывает духовную силу Украины.

GOLETS

Уникальность коллекции Елены Голец несколько скрыта, ведь каждая вещь внутри имеет скрытый узор, которого нет снаружи. Сам крой одежды ‒ это переосмысление традиционного японского костюма. Доказательством этого является пальто-кимоно с широкими рукавами.

GOLETS (фото: пресс-лужба)

Для отделки одежды используется бахрома, а кожаную обувь украсили шипы. Ткани также являются качественными и долголетними: шелк, египетский хлопок, шерсть, кашемир.

GURANDA

В новой коллекции AW'25/26 от бренда GURANDA сочетаются "нулевые" мотивы и стиль new retro. В одежде удачно сочетаются шифон, бархат, шелк с вышивкой бусинами и грубыми фактурами денима и меха.

GURANDA (фото: пресс-служба)

Цветовая гамма ‒ лавандовый, черный, шоколадный, темно-синий и золото.

Nadya Dzyak

В основу своей коллекции дизайнер взяла лишь один геометрический элемент ‒ круг ведь по ее словам, это непрерывное движение, цикличность жизни. Основными в коллекции являются платья и юбки с перекрестными воланами в форме кругов, которые держат форму с помощью особой технологии.

Nadya Dzyak (фото: пресслужба)

Новая коллекция в основном выполнена в черном цвете, но содержит также горячие вспышки красного и карминового, кобальтовые и льняные оттенки. Дополнением является одежда нюдового оттенка, а классические прозрачные платья и блузы выполнены в обновленном оттенке шоколада.

SANTA

Новая коллекция называется "Сила Привлекательности". Линейка переносит в настоящее время женские из нуарных лент 1950-х годов. Это сочетание выражается в дуэте прозрачного кружева и плотной кожи. Именно такие текстуры стали популярными со второй половины XX века.

Выбранные для коллекции оттенки довольно сдержанные: насыщенный черный, глубокий бургунди, теплый мокко и прохладные графитовые оттенки. Их "разбавляют" меховые сумки, боа, шали и шубы.

PLNGNS (Palingenesy)

Украинский стритвер-бренд вложил в свою новую коллекцию искусство и ценность апсайклинга. В этом дизайнеры бренда видят свою миссию и след в модной индустрии ‒ превращать старое в новое. Например, одним из переработанных материалов стали использованные кроссовки.

Одежда из переработанных использованных кроссовок (фото: пресс-служба)

Все принты на одежде являются ручной работой, поэтому каждое изделие уникальное. Например, кожаная куртка украшена вышитыми украинскими пейзажами, которые создала художница Леся Тертышная. Кстати, эту коллекцию уже представили на Berlin Fashion Week.

MAKI

В этом году на Ukrainian Fashion Week прошла презентация "Одежда с функцией: равенство в разнообразии". Ее организовала команда дизайнера, специалисты по реабилитации и ветераны, чтобы показать новые возможности в одежде для людей с инвалидностью.

Презентация функциональной одежды (фото: пресс-служба)

Для создания вещей дизайнеры сотрудничали с ветеранами с различными типами ампутаций и потерей зрения. Каждый участник фокус-группы делал свой заказ на одежду, соответствующую его потребностям и стилю. После создания моделей их тестировали на других группах для оптимизации функциональности.

FROLOV

Известный украинский дизайнер Иван Фролов устроил настоящее дневное рок-шоу на неделе моды. Да и название его коллекции соответствует концепции показа ‒ "Грязная как ангел". В его шоу приняли участие певицы Ирена Карпа, Юлия Лорд и "Крихітка".

Сам дизайнер называет свою коллекцию "антропологическим и эстетическим исследованием украинского панк-рока 90-х и 2000-х". Своеобразным нововведением было также то, что показ транслировали онлайн, ведь в прошлом году гостям запрещали делать даже фотографии.

Об UFW 2025/2026

Мероприятие объединило на одной площадке много новых смыслов, которые становятся нашей реальностью, таких как инклюзивность. Благотворительная доля проявлялась также в том, что приглашения на некоторые показы можно было приобрести за донат, который стартовал с определенной суммы.

Кроме того, запустили новую экспериментальную локацию NewGen Lab для молодых талантов, которые еще готовятся к показам на главном подиуме Недели. Одновременно это и обучающая платформа, где ведущие эксперты индустрии делились и продолжат делиться опытом с молодым поколением.