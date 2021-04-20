Как ФОПу получить 8000 грн: инструкция и список КВЭДов

Как получить услугу через приложение или портал "Дія"

Если вы еще не скачали приложение, сделать это можно по ссылке. Или зарегистрируйтесь/авторизуйтесь в кабинете на сайте.

В разделе "Услуги" выберите "Получить помощь", или "Единовременная помощь ФЛП и наемным работникам”.

"Дія" автоматически проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины и Государственной налоговой службы Украины на соответствие условиям получения помощи.

Выберите область, в которой ведете деятельность.

Подтвердите свое текущее место работы.

Введите номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить средства можно только на личный счет.

Ожидайте уведомления об обработке заявления.

Кто может получить "карантинные" 8 тысяч?

На единовременную материальную помощь из государственного бюджета могут претендовать ФОПы и наемные работники, деятельность которых была приостановлена на время пребывания в области "красной" зоне.

Предприниматели из регионов, где были введены "желтые" или "оранжевые" зоны, не имеют права на 8 тыс. грн компенсации.

Услуга возмещения является доступной также для тех, кто получал материальную помощь в прошлом году. Полученные деньги не нужно возвращать государству или платить с них налоги.

Список КВЭДов

В списке КВЭДов, которым может быть предоставлена финансовая помощь, в частности, присутствуют: розничная торговля разными группами непродовольственных товаров, услуги сферы общепита, развлечений, деятельность спортклубов и фитнес-центров, услуги химчисток, ремонтных мастерских и другие.