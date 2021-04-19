Выплаты ФОПам можно оформить уже сегодня: список КВЭДов

С 19 апреля начинается оформление выплат ФОПам, чей бизнес пострадал из-за карантинных ограничений. Компенсацию в размере 8 тысяч гривен смогут получить предприниматели и наемные работники из регионов "красной" зоны. При этом их вид деятельности должен соответствовать перечню КВЭД, который утвердил Кабмин.

Кто имеет право на денежную помощь и как ее оформить - в материале РБК-Украина.

Кому положена компенсация

На получение выплат с 19 апреля могут зарегистрироваться ФОПы и наемные работники предприятий, которые были вынуждены приостановить свою деятельность на время действия "красной" зоны карантина.

Соответствующий перечень основных видов экономической деятельности, подпадающих под ограничения, был утвержден правительством.

В частности, в списке КВЭДов: розничная торговля разными группами непродовольственных товаров, услуги сферы общепита, развлечений, деятельность музеев, библиотек, архивов, кино и театров, спортклубов и фитнес-центров, услуги химчисток, ремонтных мастерских.

Условия для получения выплат

Закон о поддержке малого бизнеса в случае ужесточения карантина в Украине вступил в силу 9 апреля.

Согласно документу, физические лица-предприниматели и наемные работники, которые понесли убытки в связи с введением дополнительных карантинных мер, могут рассчитывать на получение единовременной помощи из госбюджета при следующих условиях:

в регионе, где зарегистрирован ФОП, установлен "красный" уровень эпидемической опасности;

эпидемической опасности; вид основной деятельности предприятия соответствует утвержденному перечню Кабмина ;

; отсутствует долг по уплате ЕСВ за последний квартал (для наемных работников) за 6 месяцев последнего отчетного года (для ФОП);

за последний квартал (для наемных работников) за 6 месяцев последнего отчетного года (для ФОП); максимальная зарплата наемного работника не должна превышать 30 тысяч гривен в месяц ;

; на момент подачи заявки о компенсации ФОП зарегистрирован более 3 месяцев;

ФОП не являетя одновременно наемным работником.

Программа компенсаций рассчитана на весь 2021 год. Стоит отметить, что услуга будет доступна и для тех граждан, которые получили "карантинные выплаты" из-за зимнего локдауна в конце 2020 года.

Порядок оформления заявки

С понедельника, 19 апреля открыта регистрация на получение материальной помощи на государственном веб-портале "Дия" в разделе "Услуги". Также заявку можно оформить в мобильном приложении "Дия".

Для регистрации или авторизации в кабинете пользователя "Дии" необходимо использовать электронную подпись или BankID. После аутентификации производится автоматическая проверка данных на соответствие условиям выплат в Реестрах ПФУ и Государственной налоговой службы. Далее необходимо подтвердить область, в которой осуществляется деятельность, а также место работы. Указать номер банковского счета в формате IBAN. Проверить и отправить сформированную заявку.

Сроки оформления и выплаты денежной помощи

Оформить заявку на получение компенсации можно в течение 30 дней со дня введения "красного" уровня в области.

Если человек работает в регионе, в котором такие ограничения действовали ранее, то отсчет 30 календарных дней начинается через 10 дней после вступления в силу закона, то есть с 19 апреля 2021.

Например, если карантин "красной" зоны был введен в феврале-марте 2021, то подать заявление можно до 18 мая 2021 включительно.

Выплата производится на указанный в заявке счет. Пенсионный фонд осуществляет перечисление средств не позднее следующего операционного дня после ее подачи.