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Як ФОПу отримати 8000 грн: інструкція і список КВЕДів

Автор: Styler

З 20 квітня ФОПи можуть отримувати "карантинні" 8 тисяч грн. Допомога надається підприємцям і найманим працівникам, які змушені припинити діяльність через посилення карантину.

Як це працює і яким чином можна оформити заявку на допомогу - читайте в нашому матеріалі нижче.

Як отримати послугу через додаток або портал "Дія"

Якщо ви ще не завантажили додаток, зробити це можна по посиланню. Або зареєструйтеся/увійдіть в кабінеті на сайті.

  • У розділі "Послуги" виберіть "Отримати допомогу", або "Одноразова допомога ФОП і найманим працівникам".
  • "Дія" автоматично перевірить ваші дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду України та Державної податкової служби України на відповідність умовам отримання допомоги.
  • Виберіть область, в якій ведете діяльність.
  • Підтвердіть своє поточне місце роботи.
  • Введіть номер свого гривневого рахунку в форматі IBAN. Отримати кошти можна тільки на особистий рахунок.
  • Чекайте повідомлення про обробку заяви.

Хто може отримати "карантинні" 8 тисяч?

На одноразову матеріальну допомогу з державного бюджету можуть претендувати ФОПи й наймані працівники, діяльність яких була припинена на час перебування в області "червоній" зоні.

Підприємці з регіонів, де були введені "жовті" або "помаранчеві" зони, не мають права на 8 тис. грн компенсації.

Послуга відшкодування є доступною також для тих, хто отримував матеріальну допомогу минулого року. Отримані кошти не потрібно повертати державі або платити з них податки.

Список КВЕДів

В списку КВЕДів, яким може бути надана фінансова допомога, зокрема, присутні: роздрібна торгівля різними групами непродовольчих товарів, послуги сфери громадського харчування, розваг, діяльність спортклубів та фітнес-центрів, послуги хімчисток, ремонтних майстерень та інші.

Раніше повідомлялося, що ФОПи і наймані працівники з регіонів, які вже вийшли з "червоної зони", також зможуть отримати 8 тис. грн компенсації.

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