Як ФОПу отримати 8000 грн: інструкція і список КВЕДів

Як отримати послугу через додаток або портал "Дія"

Якщо ви ще не завантажили додаток, зробити це можна по посиланню. Або зареєструйтеся/увійдіть в кабінеті на сайті.

У розділі "Послуги" виберіть "Отримати допомогу", або "Одноразова допомога ФОП і найманим працівникам".

"Дія" автоматично перевірить ваші дані в Реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду України та Державної податкової служби України на відповідність умовам отримання допомоги.

Виберіть область, в якій ведете діяльність.

Підтвердіть своє поточне місце роботи.

Введіть номер свого гривневого рахунку в форматі IBAN. Отримати кошти можна тільки на особистий рахунок.

Чекайте повідомлення про обробку заяви.

Хто може отримати "карантинні" 8 тисяч?

На одноразову матеріальну допомогу з державного бюджету можуть претендувати ФОПи й наймані працівники, діяльність яких була припинена на час перебування в області "червоній" зоні.

Підприємці з регіонів, де були введені "жовті" або "помаранчеві" зони, не мають права на 8 тис. грн компенсації.

Послуга відшкодування є доступною також для тих, хто отримував матеріальну допомогу минулого року. Отримані кошти не потрібно повертати державі або платити з них податки.

Список КВЕДів

В списку КВЕДів, яким може бути надана фінансова допомога, зокрема, присутні: роздрібна торгівля різними групами непродовольчих товарів, послуги сфери громадського харчування, розваг, діяльність спортклубів та фітнес-центрів, послуги хімчисток, ремонтних майстерень та інші.