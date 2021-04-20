Як ФОПу отримати 8000 грн: інструкція і список КВЕДів

З 20 квітня ФОПи можуть отримувати "карантинні" 8 тисяч грн. Допомога надається підприємцям і найманим працівникам, які змушені припинити діяльність через посилення карантину.
Як це працює і яким чином можна оформити заявку на допомогу - читайте в нашому матеріалі нижче.
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На одноразову матеріальну допомогу з державного бюджету можуть претендувати ФОПи й наймані працівники, діяльність яких була припинена на час перебування в області "червоній" зоні.
Підприємці з регіонів, де були введені "жовті" або "помаранчеві" зони, не мають права на 8 тис. грн компенсації.
Послуга відшкодування є доступною також для тих, хто отримував матеріальну допомогу минулого року. Отримані кошти не потрібно повертати державі або платити з них податки.
В списку КВЕДів, яким може бути надана фінансова допомога, зокрема, присутні: роздрібна торгівля різними групами непродовольчих товарів, послуги сфери громадського харчування, розваг, діяльність спортклубів та фітнес-центрів, послуги хімчисток, ремонтних майстерень та інші.
Раніше повідомлялося, що ФОПи і наймані працівники з регіонів, які вже вийшли з "червоної зони", також зможуть отримати 8 тис. грн компенсації.