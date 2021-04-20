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Смогут ли ФОПы из вышедших с "красной зоны" регионов получить выплаты: ответ Минсоцполитики

Новина українською → Украина, Вторник 20 апреля 2021 12:35
Смогут ли ФОПы из вышедших с "красной зоны" регионов получить выплаты: ответ Минсоцполитики Фото: по 8000 гривен можно получить в красной зоне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Физические лица - предприниматели (ФОПы) и наемные работники из регионов, которые уже вышли из "красной зоны", также смогут получить по 8 тысяч гривен компенсации за карантин. Деньги можно будет получить один раз в 2021 году.

Об этом сказал заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко во время брифинга, который транслировался в Youtube.

"Законодательство определяет, что право на получение соответствующей помощи имеют граждане, которые проживают или осуществляют деятельность регионах, в которых были или введены карантинные ограничения "красной зоны" именно государственной комиссией", - сказал он.

Как отметил Музыченко, поэтому регионы, которые в феврале-марте вошли в "красные зоны", но сегодня они оттуда вышли, "также имеют право на получение помощи".

По его словам, в этих регионах срок выплат такой же, как и в тех областях, которые сейчас находятся в "красных зонах".

Напомним, Кабинет министров 7 апреля принял постановление о порядке выплат физическим лицам - предпринимателям (ФОПам) и наемным работникам по 8 тысяч гривен. Деньги получат только в "красной" зоне работники предприятий, основной вид деятельности вошел в список.

Инструкция по подаче заявки опубликована на портале "Дія". Подача заявки займет около 5 минут. Конечный срок подачи заявления: 30 дней со дня введения "красного" уровня в регионе.

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