Смогут ли ФОПы из вышедших с "красной зоны" регионов получить выплаты: ответ Минсоцполитики
Физические лица - предприниматели (ФОПы) и наемные работники из регионов, которые уже вышли из "красной зоны", также смогут получить по 8 тысяч гривен компенсации за карантин. Деньги можно будет получить один раз в 2021 году.
Об этом сказал заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко во время брифинга, который транслировался в Youtube.
"Законодательство определяет, что право на получение соответствующей помощи имеют граждане, которые проживают или осуществляют деятельность регионах, в которых были или введены карантинные ограничения "красной зоны" именно государственной комиссией", - сказал он.
Как отметил Музыченко, поэтому регионы, которые в феврале-марте вошли в "красные зоны", но сегодня они оттуда вышли, "также имеют право на получение помощи".
По его словам, в этих регионах срок выплат такой же, как и в тех областях, которые сейчас находятся в "красных зонах".
Напомним, Кабинет министров 7 апреля принял постановление о порядке выплат физическим лицам - предпринимателям (ФОПам) и наемным работникам по 8 тысяч гривен. Деньги получат только в "красной" зоне работники предприятий, основной вид деятельности вошел в список.
Инструкция по подаче заявки опубликована на портале "Дія". Подача заявки займет около 5 минут. Конечный срок подачи заявления: 30 дней со дня введения "красного" уровня в регионе.