Застали навіть динозаврів: які тварини найстаріші на планеті (фото)

Що це за тварини?

У листопаді 2010 року Книга рекордів Гіннеса присудила звання "найстарішої живої істоти" креветці-пуголовку. І не даремно: скам'янілості показують, що броньовані, схожі на креветок ракоподібні, з'явилися ще з тріасового періоду - 251,9 мільйона до 201,3 мільйона років тому.

Креветки-пуголовки мають тіла, схожі на лопати, які ідеально підходять для риття на дні тимчасових басейнів. Ці істоти продовжували рости навіть під панциром.

Іншою найвідомішою з цих так званих "живих копалин" є група глибоководних риб, які називаються латимерами. Дослідники вперше виявили скам'янілості латимула в 1800-х роках і вважали, що вони вимерли в кінці крейдяного періоду 66 мільйонів років тому.

Але в 1938 році біля берегів Південної Африки рибалки витягли живу латикру. Ці стародавні риби налічують понад 400 мільйонів років життя, але є підступ.Види латимерів, які сьогодні плавають у наших океанах, з’явилися протягом останніх 20-30 мільйонів років.

Риба-латимер з'явилася понад 400 000 000 років тому (фото: livescience.com)

Те саме стосується підковоподібного краба, який жив близько 480 мільйонів років тому.

Дослідження показало, що найдавніша група азіатських хвостоподібних крабів під назвою Tachypleus виникла лише близько 25 мільйонів років тому, попри те, що вони виглядають схожими на скам'янілості, яким сотні мільйонів років.

Такими були перші прототипи крабів (фото: livescience.com)

Цікаво, що всі названі вище тварини весь час змінюються.

"Хижаки розвиваються, здобич розвивається, хижаки розвиваються, здобич розвивається, конкуренти розвиваються, інші конкуренти розвиваються", - каже куратор викопних безхребетних Скотт Лідгард.

Мало того, фактори навколишнього середовища можуть впливати на тривалість життя тварин. Оскільки зміни відбуваються постійно, Гомес не вважає жодну тварину живою копалиною, оскільки цей термін створює враження, що тварини перестають розвиватися.