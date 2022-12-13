Застали даже динозавров: какие животные самые старые на планете (фото)

Что это за животные?

В ноябре 2010 года Книга рекордов Гиннеса присудила звание "старейшего живого существа" креветке-головастику. И не зря: окаменелости показывают, что бронированные, похожие на креветки ракообразные, появились еще с триасового периода - 251,9 миллиона до 201,3 миллиона лет назад.

Креветки-головастики имеют тела, похожие на лопаты, идеально подходящие для рытья на дне временных бассейнов. Эти существа продолжали расти даже под панцирем.

Другой самой известной из этих так называемых "живых ископаемых" является группа глубоководных рыб, называемых латимерами. Исследователи впервые обнаружили окаменелость латимула в 1800-х годах и считали, что они вымерли в конце мелового периода 66 миллионов лет назад.

Но в 1938 году у берегов Южной Африки рыбаки извлекли живую латикру. Эти древние рыбы насчитывают более 400 миллионов лет жизни, но есть подвох. Виды латимеров, которые сегодня плавают в наших океанах, появились за последние 20-30 миллионов лет.

Рыба-латимер появилась более 400 000 000 лет назад (фото: livescience.com)

То же касается подковообразного краба, жившего около 480 миллионов лет назад.

Исследование показало, что самая древняя группа азиатских хвостовидных крабов под названием Tachypleus возникла лишь около 25 миллионов лет назад, несмотря на то, что они выглядят похожими на окаменелости, которым сотни миллионов лет.

Такими были первые прототипы крабов (фото: livescience.com)

Интересно, что все вышеперечисленные животные постоянно меняются.

"Хищники развиваются, добыча развивается, хищники развиваются, добыча развивается, конкуренты развиваются, другие конкуренты развиваются", - говорит куратор ископаемых беспозвоночных Скотт Лидгард.

Более того, факторы окружающей среды могут влиять на продолжительность жизни животных. Поскольку изменения происходят постоянно, Гомес не считает, что животных можно назвать живым ископаемым, поскольку этот термин создает впечатление, что животные перестают развиваться.