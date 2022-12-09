У Гренландії виявили ДНК, якій 2 млн років. Ці землі населяли тварини та рослини!

У відкладеннях льодовикового періоду біля Гренландії вчені виявили найстаріші сліди ДНК. Їм близько 2 млн років і знахідка вказує на те, що сучасний майже млявий зараз регіон раніше був дуже активним.

У північній Гренландії понад 2 млн років тому мешкали різні мікроорганізми, рослинність і тварини - слоноподібні ссавці, відомі як мастодонти, північні олені, зайці, лемінги, гуси. Також там росли берези та тополі.

Зразки показали, що суміш помірних та арктичних дерев, а також тварин становили раніше невідомий тип екосистеми. Сучасних аналогів цієї системи немає. І судячи з даних - генетична карта цієї екосистеми була підтвердженням того, що різні види можуть адаптуватися до теплішого клімату.

Такого висновку дійшли вчені з Данії, які змогли виявити та відновити екологічну ДНК - генетичний матеріал, що виділяється у навколишнє середовище всіма живими організмами. ДНК була виявлена в крихітних кількостях відкладень, які взяли у формації Копенгаген у гирлі фіорду в Арктиці.

Ці фрагменти ДНК дослідники порівняли з усією існуючою бібліотекою ДНК, яка була зібрана як у вимерлих, так і існуючих тварин, рослин і мікроорганізмів.

У генетичному матеріалі виявили десятки інших рослин та істот, які раніше не були виявлені в цій місцевості.

"Перше, що вразило нас, коли ми дивимося на ці дані - це, очевидно, що мастодонт мешкав так далеко на півночі, що дуже далеко від тих місць, які ми вважали його природним ареалом", - розповів один зі співавторів дослідження, доцент кафедри Фонд Лундбек Копенгагенського університету Міккель Педерсен.

Фото: Художня реконструкція того, як могла виглядати формація Кап-Копенгаген на півночі Гренландії 2 мільйони років тому

Вчені відзначають, що знайдена ДНК побила рекорд і стала найдавнішою серед відомих. Попередній зразок належав мамонту - уламок із генетичним матеріалом був знайдений у 2021 році. Це був зразок ДНК мамонта, який блукав сибірським степом понад мільйон років тому.

Крім того, вчені вважають, що близько 2 млн років тому в Гренландії температура повітря була вищою на 10-17 градусів.

"У цьому регіоні було знайдено лише кілька скам'янілостей рослин та тварин. Було дуже цікаво, коли ми відновили ДНК, щоб побачити зовсім іншу екосистему. За макрофоссиліями стало зрозуміло, що там були дерева, ліс. І ДНК дозволила дізнатися, що там було набагато більше таксонів (типів живих організмів)", - розповіли дослідники.

Вони були вражені тим, хто кедри, подібні до тих, які зараз ростуть у Британській Колумбії, росли колись в Арктиці поруч із модриною.

ДНК м'ясоїдних виявлено не було, але вчені вважають, що в цій екосистемі були присутні хижаки - ведмеді, вовки й навіть шаблезубі тигри.

За словами фахівців, це відкриття є дуже важливим, оскільки може розповісти про екосистему в різні періоди часу і дасть розгадку на питання про те, як зміни клімату вплинули на біорізноманіття на рівні видів.