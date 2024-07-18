Старші за Мачу-Пікчу: в Перу знайшли храм та театр, яким понад 4000 років

Як розповіли у команді дослідників з Археологічного проєкту культурних ландшафтів Укупе, нещодавно виявлені храм та театр старші приблизно на три с половиною тисячі років за Мачу-Пікчу. І знайдені споруди були зведені задовго до появи інків та їх попередників.

"Це було дивовижно! Це відкриття розповідає нам про ранні витоки релігії в Перу. Ми досі дуже мало знали про те, як і за яких обставин в Андах виникли складні системи вірувань, і тепер ми маємо свідчення про деякі з більш ранніх релігійних локацій, що їх люди створювали в цій частині світу", - розповів керівник проєкту та провідний археолог з Музею польових досліджень доктор Луїс Армандо Муро Іноньян.

Він зазначив, що зараз невідомо, як називали себе ці люди або як до них зверталися інші.

Вперше доктор Іноньян та його команда виявили нову археологічну ділянку в Ла Отра Банда в Перу у 2023 році. Вони почали досліджувати ділянку приблизно 10 на 10 м, видаляти повільно осад, який накопичувався протягом тисячоліть. На глибині 1,8 м вони знайшли сліди стародавніх стін, зроблених з глини.

"Було так дивно, що ці дуже давні споруди були так близько до сучасної поверхні", - зазначив керівник проєкту.

Археологи почали копати глибше і знайшли докази, що на цьому місці колись був храм.

"Ми вважаємо, що великий храм був побудований на схилі гори, і ми знайшли одну його частину. Однією з найцікавіших речей, яку ми знайшли, був невеликий театр з закуліссям і сходами, які вели до платформи, схожої на сцену. Це могло бути використано для ритуальних виступів перед обраною аудиторією ", - додав доктор.

Поруч зі сходами театру археологи знайшли глиняні панелі, прикрашені витонченими різьбленими візерунками, на яких зображена птахоподібна істота.

"Це дуже красивий та водночас інтригуючий дизайн міфологічної істоти - схоже на антропоморфного птаха, але з деякими рисами рептилій. Ця цифра виділилася нам, оскільки вона дає важливі підказки щодо того, коли був побудований храм, і як ця споруда пов'язана з іншими стародавніми храмами, побудованими ранніми групами з Анд", - каже Іноньян.

За словами вчених, інші зображення міфологічних істот, схожих на тих, що були знайдені першими в Перу, датовані тим, що археологи називають Початковим періодом, приблизно 4000 років тому.

"Попри назву, люди Початкового періоду не були першими, хто жив у цьому регіоні: люди населяли Перу протягом 15 000 років. Близько 5000-3000 рр. до н. е., який називається докерамічним періодом, люди в прибережному Перу почали створювати суспільства та складні політичні системи. Наступив початковий період, який почався близько 2000 р. до н. е. і тривав до 900 р. до н. Початковий період важливий, оскільки саме тоді ми вперше починаємо бачити докази інституціоналізованої релігії в Перу", - пояснили археологи.