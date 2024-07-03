На Волині знайшли давньоруський бронзовий перстень XVII століття, який в давнину захищав від лиха
На території Волині знайшли давньоруський бронзовий перстень. Місцеві мешканці знайшли прикрасу під час обробки земельної ділянки між селами Туровичі та Миляновичі. Перстень передали у Ковельський історичний музей, де вже є унікальна колекція схожих перснів.
Що відомо про цей давньоруський перстень, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на головного зберігача фондів Ковельського історичного музею Мирославу Мороз у Facebook.
Знайдений перстень суцільний, виготовлений з бронзи. Такі персні належать до XVII століття. На персні зображена квітка, яка на Русі з давніх часів була важливим символом.
"Давньоруський перстень суцільнолитий щитковосерединний за формою, прикрашений стилізованим рослинним та геометричним орнаментом. Щиток круглої форми, діаметром 12 мм, прикрашений орнаментом у вигляді чотирьох пелюсткової квітки, вписаної у коло", - розказала Мирослава Мороз.
Вона додала, що перстень з таким зображенням міг слугувати не лише прикрасою, але й виконувати роль амулету-оберегу, який захищав від усілякого зла та лиха.
"Від щитка по обидва боки кільця перстень має розширення у формі пелюсток, які плавно переходять в основу кільця. На кожній пелюстці викарбувані по чотири насічки. Саме такі щитковосерединні персні із зображенням чотирипелюсткової квітки та іншою орнаментацією були найбільш модними на Волині у давньоруський період", - пояснила працівниця музею.
На Волині знайшли давньоруський перстень (фото: Мирослава Мороз/facebook)
Крім того, вона додала, що здебільшого така прикраса була жіноча, однак, її носили також діти та чоловіки.
У коментарях також додали, що схожі персні були знайдені під час археологічних розкопок на переправі та на полі битви під Берестечком. Персні були знайдені, як на самих козаках, так і в сумках, разом з монетами та їх речах.
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