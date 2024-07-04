У цьому селі ніхто не живе вже понад 1000 років: подивіться, як воно тепер виглядає

На нашій планеті є чимало місць, де колись жили люди й вже декілька століть там нікого немає. Деякі з цих місць відомі й попасти до них нескладно, а деяких настільки приховані від людського ока так, що виявити їх можна лише випадково.

Як виглядає стародавнє село, яке стоїть приховане від всіх та пустує вже понад 1000 років, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Mirror.

Стародавнє британське поселення Карн Юні знаходиться в місцевості Корнуолл і воно надійно сховане від людей. Це село існувало понад 1000 років тому, під час залізного віку. Але й зараз там залишилися руїни.

Вперше на це поселення натрапили шахтарі в 1840 році. Робітники шукали олово в сільській місцевості Корнуолл, а знайшли рештки стародавнього поселення. Точніше, спочатку вони знайшли кам'яний підземний хід.

Ще за 20 років там почав робити розкопки антиквар Борласе і він зосередився тільки на підземному ході, що знайшли шахтарі. Згодом ще декілька разів були спроби відшукати щось цікаве у цій місцевості.

А вже у 1960-х роках археологи досліджували ціле поселення. Вони розкопали залишки кам'яних будинків та кругові дренажні канави й вибоїни, що були частиною дерев'яних будівель кам'яного віку.

Ретельні дослідження, вивчення будівель та артефактів наштовхнуло вчених на цікаве припущення - в Карн Юні люди жили не тільки в епоху залізного віку, а й значно пізніше - після римського вторгнення в Англію. Тобто, у цьому поселенні люди жили доволі довго.

Як виглядає Карн Юні зверху (фото: Getty Images)

Жителі обробляли близько 40 акрів землі та вирощували овес, ячмінь та жито. Тримали овець, кіз і можливо велику рогату худобу. Селяни були торгівцями й не виключено, що торгували оловом.

Спочатку мешканці Карн Юні будували круглі дерев'яні будинки - десь між 500 та 400 роками до нашої ери. У першому столітті до нашої ери ці будинки замінили кам'яними.

Між другим та четвертим століттям нашої ери побудували більші будинки з дворами, також з каменю. Залишки саме цих будинків зараз й можна знайти в цій місцевості.

А от чому люди покинули це село - поки що невідомо. Є припущення, що розвиток поселення припинився в певний момент десь наприкінці періоду римської окупації.

Варто зазначити, що у прилеглих районах було виявлено низку стародавніх сіл, наприклад Чизаустер, який вперше був заселений майже 2000 років тому. Чому звідти пішли люди - також невідомо. Поруч також знаходяться руїни Балловол Барроу.

Залишки старовинного села, де вже 1000 років ніхто не живе (фото: Getty Images)