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Старша профільна школа: якою вона буде та коли запрацює в Україні

Як працюватиме профільна освіта в Україні (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

В Україні діятиме система профільної освіти для старших класів. Це дасть учням можливість самостійно обирати предмети для вивчення та тим самим формувати свій профіль.

Як працюватиме ця система, пояснює РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на виступ заступника міністра освіти й науки України Андрія Сташківа під час семінару "Моделі профільної освіти за кордоном - перспективи для України".

Що таке старша профільна школа

Профільна освіта передбачає вибір учнем чи ученицею тих предметів, які знадобляться йому чи їй у майбутньому під час вступу. 

Однак до обов'язкових предметів належать: 

  • українська мова
  • математика
  • історія України
  • іноземна мова
  • "Захист України"
  • домедична допомога
  • фізична культура

Здебільшого це ті предмети, які виносяться на ЗНО чи НМТ.

Діти зможуть формувати свій профіль, спираючись на дев'ять галузей: 

  • мовно-літературна
  • математична
  • природнича
  • технологічна
  • інформатична
  • соціальна і здоров'язбережувальна
  • громадянська та історична
  • мистецька
  • фізична культура

"Старша профільна школа - це повністю автономні заклади освіти, керівники яких можуть ухвалювати рішення й щодо зарплат учителів, і щодо фінансових операцій, і підвищення кваліфікації педагогів, роботи та функціонування школи", - розповів Сташків.

Він також наголосив, що важливим елементом реформування старшої профільної школи є професійний розвиток учителів.

Що зміниться з профільною освітою

Зараз в українській системі освіти діє дворічна старша середня освіта (10-11 клас). Профільна освіта передбачає навчання три роки.

Наразі в школах України діти можуть обирати свій профіль, але більшість все одно вчиться без відчутних змін. Натомість реформа дасть можливість гнучко формувати профілі.

Крім того, розроблять окремі стандарти для 5-9 і 10-12 класів.

Скриншот: НУШ

Коли запровадять зміни

Старт пілотного тестування старшої профільної школи запланували на 2025 рік і триватиме він до 2027 року. Саме цього року в десяті класи прийдуть учні, які зараз вчаться в шостих. 

Тобто участь у пілотному тестуванні братимуть ті учні, які почали вчитися за програмою "Нової української школи".

 

Раніше ми розповідали, яких спеціалістів не вистачає в школах найбільше сьогодні.

Читайте також, скільки школярів зазнають булінгу в Україні згідно з дослідженням.

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