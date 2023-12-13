Старшая профильная школа: какой она будет и когда заработает в Украине

Что такое старшая профильная школа

Профильное образование предполагает выбор учеником или ученицей тех предметов, которые понадобятся ему или ему в будущем при поступлении.

Однако к обязательным предметам относятся:

украинский язык

математика

история Украины

иностранный язык

"Защита Украины"

домедицинская помощь

физическая культура

В основном это предметы, которые выносятся на ВНО или НМТ.

Дети смогут формировать свой профиль, опираясь на девять отраслей:

языково-литературная

математическая

естественная

технологическая

информатическая

социальная и здоровьесберегающая

гражданская и историческая

художественная

физическая культура

"Старшая профильная школа - это полностью автономные учебные заведения, руководители которых могут принимать решения и по зарплатам учителей, и по финансовым операциям, и повышению квалификации педагогов, работе и функционированию школы", - рассказал Сташкив.

Он также подчеркнул, что важным элементом реформирования старшей профильной школы является профессиональное развитие учителей.

Что изменится с профильным образованием

Сейчас в украинской системе образования действует двухлетнее старшее среднее образование (10-11 класс). Профильное образование предполагает обучение три года.

В школах Украины дети могут выбирать свой профиль, но большинство все равно учится без ощутимых изменений. В то же время реформа позволит гибко формировать профили.

Кроме того, разработают отдельные стандарты для 5-9 и 10-12 классов.

Скриншот: НУШ

Когда введут изменения

Старт пилотного тестирования старшей профильной школы запланирован на 2025 год и продлится он до 2027 года. Именно в этом году в десятые классы придут ученики, которые сейчас учатся в шестых.

То есть участие в пилотном тестировании примут те ученики, которые начали учиться по программе "Новой украинской школы".