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Українські школярі зазнають булінгу: наскільки масштабна ця проблема (дослідження)

Україна, П'ятниця 08 грудня 2023 10:21
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Українські школярі зазнають булінгу: наскільки масштабна ця проблема (дослідження) Скільки учнів зазнають булінгу в школах (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

В Україні завершилося дослідження системи освіти PISA. Це міжнародне дослідження якості освіти, яке проводять що три роки. Оскільки Україна приєдналася у 2018 році, то у 2022 році отримала перші результати (терміни зсунулися через пандемію). Крім базових показників освіти, оцінювали також і рівень булінгу.

До яких результатів дійшла комісія, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Міністерства освіти та науки у Facebook.

Клімат у закладах освіти

Насамперед варто знати, що більшість учнів почувається в безпеці у своїх закладах освіти. Проте проблема булінгу нікуди не поділася.

14,7% учнів зазнавали цькувань принаймні кілька разів на місяць. Дівчата й учні з високим соціально-економічним статусом рідше зазнають булінгу. Водночас зазначимо, що ця статистика знизилася на 7,6% проти 2018 року.

Булінг позначається на емоційному стані дитини та відповідно на її успішності в навчанні. Так, учні, які зазнавали булінгу принаймні кілька разів на місяць, мають на 35,6 бала менше з математики, ніж ті, які потрапляли в такі ситуації рідше.

12% учнів почуваються самотніми в школі, а 80% - відчувають себе частиною колективу.

Українські школярі зазнають булінгу: наскільки масштабна ця проблема (дослідження)Українські школярі зазнають булінгу: наскільки масштабна ця проблема (дослідження)

Чи задоволені підлітки в Україні своїм життям

70% підлітків почуваються задоволеними чи дуже задоволеними власним життям. У 2018 році ця статистика була на 12% нижчою.

Водночас 13% учнів дуже незадоволені життям, і з 2018 року до цього числа додалося 5,7%.

Дівчата й учні з низьким соціально-економічним статусом частіше дуже незадоволені життям.

Українські школярі зазнають булінгу: наскільки масштабна ця проблема (дослідження)

Як зрозуміти, що дитина стала жертвою булінгу

Дитина стала жертвою цькувань, якщо:

  • у дитини з'явилися синці та інші травми, причину появи яких вона не пояснює
  • дитина приходить зі школи засмучена та не пояснює причину
  • вона має складнощі у спілкуванні
  • дитина почала гірше вчитися, не хоче ходити до школи
  • у дитини з'явилися прояви саморуйнівної поведінки

Якщо ви помітили такі ознаки у своєї дитини, вам потрібно більше часу проводити з нею, спілкуватися, слухати та розповідати. Спробуйте дізнатися про її друзів. Головне - вибудувати між вами довіру, тоді дитина сама захоче поділитися проблемами

Раніше ми детально розповідали, що потрібно робити батькам у випадку булінгу над дитиною.

Читайте також, як в Україні посилили покарання за цькування в школі.

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