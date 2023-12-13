Старша профільна школа: якою вона буде та коли запрацює в Україні

В Україні діятиме система профільної освіти для старших класів. Це дасть учням можливість самостійно обирати предмети для вивчення та тим самим формувати свій профіль.

Як працюватиме ця система, пояснює РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на виступ заступника міністра освіти й науки України Андрія Сташківа під час семінару "Моделі профільної освіти за кордоном - перспективи для України".

Що таке старша профільна школа

Профільна освіта передбачає вибір учнем чи ученицею тих предметів, які знадобляться йому чи їй у майбутньому під час вступу.

Однак до обов'язкових предметів належать:

українська мова

математика

історія України

іноземна мова

"Захист України"

домедична допомога

фізична культура

Здебільшого це ті предмети, які виносяться на ЗНО чи НМТ.

Діти зможуть формувати свій профіль, спираючись на дев'ять галузей:

мовно-літературна

математична

природнича

технологічна

інформатична

соціальна і здоров'язбережувальна

громадянська та історична

мистецька

фізична культура

"Старша профільна школа - це повністю автономні заклади освіти, керівники яких можуть ухвалювати рішення й щодо зарплат учителів, і щодо фінансових операцій, і підвищення кваліфікації педагогів, роботи та функціонування школи", - розповів Сташків.

Він також наголосив, що важливим елементом реформування старшої профільної школи є професійний розвиток учителів.

Що зміниться з профільною освітою

Зараз в українській системі освіти діє дворічна старша середня освіта (10-11 клас). Профільна освіта передбачає навчання три роки.

Наразі в школах України діти можуть обирати свій профіль, але більшість все одно вчиться без відчутних змін. Натомість реформа дасть можливість гнучко формувати профілі.

Крім того, розроблять окремі стандарти для 5-9 і 10-12 класів.

Скриншот: НУШ

Коли запровадять зміни

Старт пілотного тестування старшої профільної школи запланували на 2025 рік і триватиме він до 2027 року. Саме цього року в десяті класи прийдуть учні, які зараз вчаться в шостих.

Тобто участь у пілотному тестуванні братимуть ті учні, які почали вчитися за програмою "Нової української школи".