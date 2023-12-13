Старша профільна школа: якою вона буде та коли запрацює в Україні
В Україні діятиме система профільної освіти для старших класів. Це дасть учням можливість самостійно обирати предмети для вивчення та тим самим формувати свій профіль.
Як працюватиме ця система, пояснює РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на виступ заступника міністра освіти й науки України Андрія Сташківа під час семінару "Моделі профільної освіти за кордоном - перспективи для України".
Що таке старша профільна школа
Профільна освіта передбачає вибір учнем чи ученицею тих предметів, які знадобляться йому чи їй у майбутньому під час вступу.
Однак до обов'язкових предметів належать:
- українська мова
- математика
- історія України
- іноземна мова
- "Захист України"
- домедична допомога
- фізична культура
Здебільшого це ті предмети, які виносяться на ЗНО чи НМТ.
Діти зможуть формувати свій профіль, спираючись на дев'ять галузей:
- мовно-літературна
- математична
- природнича
- технологічна
- інформатична
- соціальна і здоров'язбережувальна
- громадянська та історична
- мистецька
- фізична культура
"Старша профільна школа - це повністю автономні заклади освіти, керівники яких можуть ухвалювати рішення й щодо зарплат учителів, і щодо фінансових операцій, і підвищення кваліфікації педагогів, роботи та функціонування школи", - розповів Сташків.
Він також наголосив, що важливим елементом реформування старшої профільної школи є професійний розвиток учителів.
Що зміниться з профільною освітою
Зараз в українській системі освіти діє дворічна старша середня освіта (10-11 клас). Профільна освіта передбачає навчання три роки.
Наразі в школах України діти можуть обирати свій профіль, але більшість все одно вчиться без відчутних змін. Натомість реформа дасть можливість гнучко формувати профілі.
Крім того, розроблять окремі стандарти для 5-9 і 10-12 класів.
Скриншот: НУШ
Коли запровадять зміни
Старт пілотного тестування старшої профільної школи запланували на 2025 рік і триватиме він до 2027 року. Саме цього року в десяті класи прийдуть учні, які зараз вчаться в шостих.
Тобто участь у пілотному тестуванні братимуть ті учні, які почали вчитися за програмою "Нової української школи".
Раніше ми розповідали, яких спеціалістів не вистачає в школах найбільше сьогодні.
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