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Старшая профильная школа: какой она будет и когда заработает в Украине

Украина, Среда 13 декабря 2023 07:30
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Старшая профильная школа: какой она будет и когда заработает в Украине Как будет работать профильное образование в Украине (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине будет действовать система профильного образования для старших классов. Это позволит ученикам самостоятельно выбирать предметы для изучения и тем самым формировать свой профиль.

Как будет работать эта система, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на выступление замминистра образования и науки Украины Андрея Сташкива во время семинара "Модели профильного образования за рубежом - перспективы для Украины".

Что такое старшая профильная школа

Профильное образование предполагает выбор учеником или ученицей тех предметов, которые понадобятся ему или ему в будущем при поступлении.

Однако к обязательным предметам относятся:

  • украинский язык
  • математика
  • история Украины
  • иностранный язык
  • "Защита Украины"
  • домедицинская помощь
  • физическая культура

В основном это предметы, которые выносятся на ВНО или НМТ.

Дети смогут формировать свой профиль, опираясь на девять отраслей:

  • языково-литературная
  • математическая
  • естественная
  • технологическая
  • информатическая
  • социальная и здоровьесберегающая
  • гражданская и историческая
  • художественная
  • физическая культура

"Старшая профильная школа - это полностью автономные учебные заведения, руководители которых могут принимать решения и по зарплатам учителей, и по финансовым операциям, и повышению квалификации педагогов, работе и функционированию школы", - рассказал Сташкив.

Он также подчеркнул, что важным элементом реформирования старшей профильной школы является профессиональное развитие учителей.

Что изменится с профильным образованием

Сейчас в украинской системе образования действует двухлетнее старшее среднее образование (10-11 класс). Профильное образование предполагает обучение три года.

В школах Украины дети могут выбирать свой профиль, но большинство все равно учится без ощутимых изменений. В то же время реформа позволит гибко формировать профили.

Кроме того, разработают отдельные стандарты для 5-9 и 10-12 классов.

Старшая профильная школа: какой она будет и когда заработает в Украине

Скриншот: НУШ

Когда введут изменения

Старт пилотного тестирования старшей профильной школы запланирован на 2025 год и продлится он до 2027 года. Именно в этом году в десятые классы придут ученики, которые сейчас учатся в шестых.

То есть участие в пилотном тестировании примут те ученики, которые начали учиться по программе "Новой украинской школы".

Раньше мы рассказывали, каких специалистов не хватает в школах больше всего сегодня.

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