Старовинні рибні товченики: найпростіша та дуже смачна страва

Що вам знадобиться:

Карасі (або інша риба, найкраще - біла) - 500 г

Борошно - 50 г

Масло рослинне - 50 мл

Кріп - 15 г

Чорний перець - до свого смаку

Сіль - до свого смаку

Як готувати товченики

Рибу потрібно почистити та видалити усі кістки. Потім нарізати шматками м'ясо риби та розтовкти його у ступі до стану фаршу.

У готовий фарш додайте борошно, масло, рубаний кріп, сіль, перець та ваші улюблені спеції. Добре вимішайте фарш.

Поставте на вогонь велику або широку каструлю з водою, доведіть її до кипіння. Мокрими руками формуйте з фаршу кульки та відварюйте у підсоленій воді протягом 5-10 хвилин.

Подавати товченики можна з будь-яким гарніром та овочами. Ще до товчеників роблять засмажку з цибулі, моркви, грибів та додають трохи сметани. Після варіння товченики можна додатково обсмажити на сковорідці 2-3 хвилин.