Старинные рыбные толченики: самое простое и вкусное блюдо

Толченики известны еще в старину, их упоминал в своих произведениях Гоголь. Это фрикадельки, которые готовят из мяса или рыбы с мукой и овощами. Основные ингредиенты растирают в ступе, что и послужило основой для названия блюда.
Как приготовить рыбные толченики, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Food and Mood.
Рыбу следует очистить и удалить все кости. Затем нарезать кусками мясо рыбы и растолочь его в ступе до состояния фарша.
В готовый фарш добавьте муку, масло, рубленый укроп, соль, перец и любимые специи. Хорошо перемешайте фарш.
Поставьте на огонь большую или широкую кастрюлю с водой, доведите до кипения. Мокрыми руками формируйте из фарша шарики и отваривайте в подсоленной воде в течение 5-10 минут.
Подавать толченики можно с любым гарниром и овощами. Еще к толченикам делают зажарку из лука, моркови, грибов и добавляют немного сметаны. После варки толченики можно дополнительно обжарить на сковороде 2-3 минуты.
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