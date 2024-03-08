Старинные рыбные толченики: самое простое и вкусное блюдо

Что вам понадобится:

Караси (или другая рыба, лучше всего - белая) - 500 г

Мука - 50 г

Масло растительное - 50 мл

Укроп - 15 г

Черный перец - по своему вкусу

Соль - по своему вкусу

Как готовить толченики

Рыбу следует очистить и удалить все кости. Затем нарезать кусками мясо рыбы и растолочь его в ступе до состояния фарша.

В готовый фарш добавьте муку, масло, рубленый укроп, соль, перец и любимые специи. Хорошо перемешайте фарш.

Поставьте на огонь большую или широкую кастрюлю с водой, доведите до кипения. Мокрыми руками формируйте из фарша шарики и отваривайте в подсоленной воде в течение 5-10 минут.

Подавать толченики можно с любым гарниром и овощами. Еще к толченикам делают зажарку из лука, моркови, грибов и добавляют немного сметаны. После варки толченики можно дополнительно обжарить на сковороде 2-3 минуты.