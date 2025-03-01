Старовинні прізвища, які існують досі. Як колись називали самозакоханих та пихатих українців?

Українські прізвища - це не лише частина родової пам’яті, а й унікальний ключ до розуміння минулого. У давнину їх нерідко давали за місцем проживання, заняттям або особливими рисами характеру. Часом вони відображали навіть ставлення громади до людини.

Які ж прізвища давали пихатим та самовпевненим українцям:

Божко - походить від прізвиська, яким нагороджували надмірно гордовиту й самозакохану людину. Сьогодні близько 9 тисяч українців мають це прізвище.

Гергуль, Гергун, Гергуленко, Гергель, Гергелюк - ці прізвища пов’язані з архаїчним словом "гергель", що означало "гусак". У народі так називали хвалькуватих та нахабних людей. Нині їхніми носіями є кілька тисяч українців.

Дундук - це прізвище й досі використовується як жартівливе прізвисько, а походить воно від назви індика. У давнину так називали людей, які були пихатими та самовпевненими. На сьогодні понад 400 осіб носять це родове ім’я.

Індик, Індиченко - якщо людина ходила надміру гордовитою та "надутим видом", у народі її порівнювали з індиком. Тому такі прізвища також вказують на самовпевненість їхніх власників. Зараз їх мають кілька сотень українців.

Кокош, Кокоша, Кокошко - походять від слова "кокош", що означає "півень". У давнину ці прізвища отримували ті, хто поводився самозакохано й вважав себе важливішим за інших. Наразі їх носять кілька тисяч людей.

Коровай - це слово у давнину означало не лише весільний хліб, а й натякало на гордість і самовпевненість людини. На сьогодні носіями цього прізвища є понад 800 осіб.

Нетреба, Нетребко, Нетребовський - ці прізвища належали людям, які були незалежними та гордими настільки, що постійно заявляли: "Мені нічого не треба". Зараз їх мають кілька тисяч українців.

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