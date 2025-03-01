Старинные фамилии, которые существуют до сих пор. Как называли самовлюбленных и напыщенных украинцев?

Украинские фамилии - это не только часть родовой памяти, но и уникальный ключ к пониманию прошлого. В древности их нередко давали по месту жительства, занятием или особыми чертами характера. Порой они отражали даже отношение общины к человеку.

Какие же фамилии давали напыщенным и самоуверенным украинцам:

Божко - происходит от прозвища, которым награждали чрезмерно надменного и самовлюбленного человека. Сегодня около 9 тысяч украинцев носят эту фамилию.

Гергуль, Гергун, Гергуленко, Гергель, Гергелюк - эти фамилии связаны с архаичным словом "гергель", что означало "гусь". В народе так называли хвастливых и наглых людей. Сейчас их носителями являются несколько тысяч украинцев.

Дундук - эта фамилия до сих пор используется как шутливое прозвище, а происходит оно от названия индюка. В древности так называли людей, которые были напыщенными и самоуверенными. На сегодня более 400 человек носят это родовое имя.

Індик, Індиченко - если человек ходил излишне надменным и "надутым видом", в народе его сравнивали с индюком. Поэтому такие фамилии также указывают на самоуверенность их владельцев. Сейчас их имеют несколько сотен украинцев.

Кокош, Кокоша, Кокошко - происходят от слова "кокош", что означает "петух". В древности эти фамилии получали те, кто вел себя самовлюбленно и считал себя важнее других. Сейчас их носят несколько тысяч человек.

Каравай - это слово в древности означало не только свадебный хлеб, но и намекало на гордость и самоуверенность человека. На сегодня носителями этой фамилии являются более 800 человек.

Нетреба, Нетребко, Нетребовський - эти фамилии принадлежали людям, которые были независимыми и гордыми настолько, что постоянно заявляли: "Мне ничего не надо". Сейчас их имеют несколько тысяч украинцев.

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