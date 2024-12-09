Шупеня зі свинячими хвостами: екстравагантний рецепт ситної гуцульської страви

Шупеня - це традиційна страва литовської та української кухонь, яка нагадує рагу, яке складається з квасолі та картоплі. В Україні шупеню готували переважно на Гуцульщині, а в Литві страву готували на Різдво.

Про те, як готувати шупеню, розповідає РБК-Україна з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Кулінарні витівки".

Що потрібно для шупені

Для того, щоб приготувати ситну гуцульську страву, знадобляться такі продукти:

бульйон - 1 л

сало копчене - 100 г

свинячі хвости - 3 шт.

крупа ячна - 100 г

квасоля - 300 г

картопля - 700 г

гриби сушені - 20 г

цибуля - 1 шт.

часник - 1 головка

сіль - 5 г

перець горошком - 3 шт.

лавровий лист - 2 шт.

Як готувати шупеню

Для приготування шупені інгредієнти спочатку присмажуються, а потім запікаються. Завдяки цьому страва набуває неповторного смаку.

Спершу потрібно нарізати сало на невеликі кубики. Сало обсмажують на слабкому вогні до стану шкварок.

Як нарізати сало для шупені (скриншот / Кулінарні витівки)

Свинячі хвости, а також квасолю та гриби потрібно замочити на ніч. Потім хвости потрібно промити, обсушити та нарізати на шматочки середнього розміру. Після цього хвости треба обсмажити до золотистого кольору, попередньо переклавши в інший посуд шкварки.

Як смажити свинячі хвости (скриншот / Кулінарні витівки)

Почистьте та наріжте на кільця цибулю, додайте її до обсмажених хвостів та готуйте до золотистого кольору.

Тим часом почистьте і наріжте картоплю на дві або чотири частини. Не варто нарізати картоплини на маленькі шматочки - під час тушкування вона може втратити форму.

Як нарізати картоплю для шупені (скриншот / Кулінарні витівки)

Перекладіть обсмажені свинячі хвости з цибулею в керамічний горщик або глибоку форму для запікання. Наступним шаром викладіть картоплю.

Як готувати шупеню (скриншот / Кулінарні витівки)

Відцідіть гриби та викладіть їх на картоплю. Наступним шаром викладіть квасолю, зливши з нею рідину. Викладіть на квасолини шкварки та промиту ячну крупу.

Почистьте і розчавіть часник, додайте його до інгредієнтів шупені разом з сіллю, перцем та лавровим листом. Залийте продукти бульйоном, накрийте горщик кришкою і поставте в розігріту до 200 градусів в духовку на 3 години.

Як готувати шупеню (скриншот / Кулінарні витівки)

Дістаньте зі страви свинячі хвости, викладіть їх на застелене пергаментом деко та поставте в духовку на 15 хвилин. Після цього розкладіть запечені хвости по тарілках і додайте шупеню.