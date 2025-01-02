Старинные капустные блинчики фучки: рецепт блюда лемковской кухни

Фучки - вкусное и несложное блюдо, которое относится к лемковской кухне. Фучки напоминают небольшие блины или оладьи, правда, готовят их не просто из мучного теста, а добавляя квашеную капусту.

О том, как готовить фучки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Кулінарні витівки".

Что нужно для фучков

Для того, чтобы приготовить эти блины лемковской кухни, понадобятся такие продукты:

мука - 160 г

яйца - 3 шт.

молоко - 200 мл

растительное масло - 80 мл

квашеная капуста - 200 г

лук - 1 шт.

соль - 2 г

перец - 2 г

сода - 2 г

тмин - 2 г

Как готовить фучки

Для того, чтобы приготовить фучки, в тесто добавляют квашеную капусту. Сперва ее нужно отжать от рассола, а затем измельчить ножом - иначе блины будут распадаться.

Лук нужно почистить и покрошить, а затем смешать с капустой. Впоследствии, если капуста будет выделять сок, можно слить лишнюю жидкость.

В отдельную миску просейте муку, чтобы оладьи с капустой были более пышными. Добавьте к муке соду и соль. Кроме этого, чтобы фучки были ароматными, добавьте тмин, а также черный молотый перец.

Разбейте в муку яйца, после чего влейте молоко. Предварительно нагревать жидкость не нужно. Тщательно перемешайте ингредиенты до однородной консистенции массы, чтобы не было никаких комочков.

После этого добавьте в жидкое тесто квашеный лук с капустой и еще раз перемешайте массу, чтобы капуста равномерно распределилась в тесте. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте фучки - для одного капустного блина лемковской кухни нужно примерно 1 ст. л. массы.

Как готовить фучки (скриншот / Кулінарні витівки)

Жарить фучки нужно на среднем огне, в течение 2-3 минут с каждой стороны. Переложите фучки на бумажное полотенце, чтобы убрать масло. Подавать это блюдо лемковской кухни можно как и деруны, со сметаной, по желанию добавив в сметану зелень или чеснок.