Старинные капустные блинчики фучки: рецепт блюда лемковской кухни
Фучки - вкусное и несложное блюдо, которое относится к лемковской кухне. Фучки напоминают небольшие блины или оладьи, правда, готовят их не просто из мучного теста, а добавляя квашеную капусту.
О том, как готовить фучки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Кулінарні витівки".
Что нужно для фучков
Для того, чтобы приготовить эти блины лемковской кухни, понадобятся такие продукты:
- мука - 160 г
- яйца - 3 шт.
- молоко - 200 мл
- растительное масло - 80 мл
- квашеная капуста - 200 г
- лук - 1 шт.
- соль - 2 г
- перец - 2 г
- сода - 2 г
- тмин - 2 г
Как готовить фучки
Для того, чтобы приготовить фучки, в тесто добавляют квашеную капусту. Сперва ее нужно отжать от рассола, а затем измельчить ножом - иначе блины будут распадаться.
Лук нужно почистить и покрошить, а затем смешать с капустой. Впоследствии, если капуста будет выделять сок, можно слить лишнюю жидкость.
В отдельную миску просейте муку, чтобы оладьи с капустой были более пышными. Добавьте к муке соду и соль. Кроме этого, чтобы фучки были ароматными, добавьте тмин, а также черный молотый перец.
Разбейте в муку яйца, после чего влейте молоко. Предварительно нагревать жидкость не нужно. Тщательно перемешайте ингредиенты до однородной консистенции массы, чтобы не было никаких комочков.
После этого добавьте в жидкое тесто квашеный лук с капустой и еще раз перемешайте массу, чтобы капуста равномерно распределилась в тесте. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте фучки - для одного капустного блина лемковской кухни нужно примерно 1 ст. л. массы.
Как готовить фучки (скриншот / Кулінарні витівки)
Жарить фучки нужно на среднем огне, в течение 2-3 минут с каждой стороны. Переложите фучки на бумажное полотенце, чтобы убрать масло. Подавать это блюдо лемковской кухни можно как и деруны, со сметаной, по желанию добавив в сметану зелень или чеснок.
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