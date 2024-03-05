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Старовинне українське печиво Гамула: десерт з чотирьох інгредієнтів

Як приготувати старовинне печиво Гамула (кадр з відео)
Автор: Анна Шиканова

Печиво Гамула традиційно готували наші предки взимку, коли починали палити печі в хатах. В цей час господині збирали м'які яблука, які не можуть довго зберігатися і перетворювали їх у смачний десерт.

Як приготувати печиво Гамула, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Громада".

Що вам знадобиться:

  • Яблука - 2 шт.
  • Мед - 2 ст. ложки (можна замінити цукром)
  • Яйця - 2 шт.
  • Борошно - 250 г

Як готувати печиво Гамула

Для відтворення автентичного смаку бажано брати вівсяне або житнє борошно. Можна подрібнити вівсяні пластівці у кавомолці. Але зі звичайним пшеничним борошном також можна робити - тісто буде більш пухким.

Яблука потрібно помити, порізати та запекти у духовці при температурі 180 градусів. Запікати - 30 хвилин, потім дати охолонути. Після цього слід вибрати з них м'якуш та перетворити на пюре.

В окремій посудині змішайте яйця та мед. Додайте яблучне пюре, а потім поступово починайте вводити борошно. Замісіть тісто.

З тіста формуйте печиво круглої форми та викладайте його на деко, застелене пергаментом. Тісто можна викладати за допомогою формочок або просто ложкою.

Нагрійте духовку до 180 градусів та поставте туди печиво запікатися. Через 10-15 хвилин ваші смаколики будуть готові.

 

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