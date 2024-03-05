Старинное украинское печенье Гамула: десерт из четырех ингредиентов

Что вам понадобится:

Яблоки - 2 шт.

Мед - 2 ст. ложки (можно заменить сахаром)

Яйца - 2 шт.

Мука - 250 г

Как готовить печенье Гамула

Для воспроизведения аутентичного вкуса желательно брать овсяную или ржаную муку. Можно измельчить овсяные хлопья в кофемолке. Но с обычной пшеничной мукой тоже можно делать - тесто будет более рыхлым.

Яблоки следует помыть, порезать и запечь в духовке при температуре 180 градусов. Запекать - 30 минут, затем дать остыть. После этого следует вынуть из них мякоть и превратить в пюре.

В отдельном сосуде смешайте яйца и мед. Добавьте яблочное пюре, а затем постепенно начинайте вводить муку. Замесите тесто.

Из теста формуйте печенье круглой формы и выкладывайте его на противень, застеленный пергаментом. Тесто можно выкладывать с помощью формочек или просто ложкой.

Нагрейте духовку до 180 градусов и поставьте туда запекаться. Через 10-15 минут ваше печенье будет готово.