ua en ru
Пт, 01 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Давня українська страва зганянка: як приготувати дуже смачну та бюджетну страву

П'ятниця 01 березня 2024 07:45
UA EN RU
Давня українська страва зганянка: як приготувати дуже смачну та бюджетну страву Як приготувати зганянку (Кадр з відео)
Автор: Анна Шиканова

Зганянка - давня українська страва, яка чимось схожа на звичний нам капусняк. Назва походить від способу приготування - колись всі продукти готували окремо, а потім усе "зганяли" в одному баняку.

Як готувати старовинну страву зганянку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео в YouTube-каналі "Карпатські шкварки".

Що вам знадобиться:

  • Квасоля червона - 250 г
  • Квашена капуста - 500 г
  • Свинячі ребра (свіжі або копчені) - 1 кг
  • Цибуля ріпчаста - 2 шт.
  • Борошно - 1 ст. ложка
  • Масло вершкове - 50 г
  • Паста томатна - 2 ст. ложки
  • Сіль - до свого смаку
  • Вода - 3 л

Як готувати зганянку

Квасолю відварити до напівготовності. До речі, її можна з вечора замочити та відварити, щоб зекономити час на приготування.

Ребра нарізаємо та обсмажуємо. Викладайте на сковорідку салом униз, щоб стоплювався жир. Смажити з усіх боків до золотистого кольору, посолити за своїм смаком.

Посмажені ребра додати до квасолі та тушкувати до готовності квасолі.

Поки варяться квасоля з ребрами, робимо засмажку. Виливаємо на сковорідку олію і в ній розігріваємо вершкове масло. Додаємо дрібно нарізану цибулю та смажимо до золотистого кольору.

До цибулю додаємо просіяне борошно. Добре перемішуємо, щоб не було грудочок. Потім додаємо томатну пасту та смажимо декілька хвилин.

Поєднуємо в одній каструлі: ребра з квасолею, засмажку і додаємо квашену капусту. Якщо вона дуже кисла, то промийте її перед додаванням. Варити потрібно до готовності капусти. Спеції та сіль - до вашого смаку.

Раніше ми писали про те, як готувати українські облизні.

А ще розповідали про старовинний рецепт гуцульскої росівниці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рецепти Приготування Українська кухня
NEWS
Коли депутати ухвалять новий закон про мобілізацію: що кажуть у Раді
Коли депутати ухвалять новий закон про мобілізацію: що кажуть у Раді