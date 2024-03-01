Давня українська страва зганянка: як приготувати дуже смачну та бюджетну страву

Зганянка - давня українська страва, яка чимось схожа на звичний нам капусняк. Назва походить від способу приготування - колись всі продукти готували окремо, а потім усе "зганяли" в одному баняку.

Як готувати старовинну страву зганянку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео в YouTube-каналі "Карпатські шкварки".

Що вам знадобиться:

Квасоля червона - 250 г

Квашена капуста - 500 г

Свинячі ребра (свіжі або копчені) - 1 кг

Цибуля ріпчаста - 2 шт.

Борошно - 1 ст. ложка

Масло вершкове - 50 г

Паста томатна - 2 ст. ложки

Сіль - до свого смаку

Вода - 3 л

Як готувати зганянку

Квасолю відварити до напівготовності. До речі, її можна з вечора замочити та відварити, щоб зекономити час на приготування.

Ребра нарізаємо та обсмажуємо. Викладайте на сковорідку салом униз, щоб стоплювався жир. Смажити з усіх боків до золотистого кольору, посолити за своїм смаком.

Посмажені ребра додати до квасолі та тушкувати до готовності квасолі.

Поки варяться квасоля з ребрами, робимо засмажку. Виливаємо на сковорідку олію і в ній розігріваємо вершкове масло. Додаємо дрібно нарізану цибулю та смажимо до золотистого кольору.

До цибулю додаємо просіяне борошно. Добре перемішуємо, щоб не було грудочок. Потім додаємо томатну пасту та смажимо декілька хвилин.

Поєднуємо в одній каструлі: ребра з квасолею, засмажку і додаємо квашену капусту. Якщо вона дуже кисла, то промийте її перед додаванням. Варити потрібно до готовності капусти. Спеції та сіль - до вашого смаку.