Старовинна страва закарпатської кухні "Попригаш": таку ніжну курку ви точно не їли!

Що вам знадобиться:

1 невелика цибулина

3 ст. ложки рослинної олії

9 шт. курячих стегенець (можна брати грудку)

2 ч. ложки паприки

сіль, перець - до свого смаку

Вода

120 мл сметани

120 мл вершків

2 ст. ложки борошна

Як приготувати Попригаш

Одну невелику цибулину потрібно дрібно нарізати. Для цієї страви підійде будь-яке куряче м'ясо, в цьому випадку – курячі стегна, які необхідно просушити паперовим рушником.

Розігріваємо сковороду, додаємо олію, висипаємо нарізану цибулю і пасеруємо 1-2 хвилини, до м'якості. Потім викладаємо курячі стегна, зменшуємо вогонь до середнього і тушкуємо по 4 хвилини з кожного боку. М'ясо повинне змінити свій колір. Додаємо сіль та чорний перець – на свій смак. І обов'язково - солодку паприку, додаємо 2 ч. ложки або на ваш смак.

Все ретельно перемішуємо й м'ясо необхідно відразу ж залити холодною водою. Відразу, оскільки паприка при тривалому обсмажуванні може дати неприємний смак.

Води має бути достатньо, щоб вона покривала м'ясо. Доводимо до кипіння та варимо на невеликому вогні 40-45 хвилин.

Коли м'ясо буде майже готове, у мисці змішуємо 120 мл сметани й стільки ж вершків. Добре перемішуємо, а потім поступово додаємо 2 ложки борошна. Все добре перемішуємо, щоб не було грудок. А потім суміш виливаємо до м'яса та варимо ще 5 хвилин.

Ще в Попригаш можна додати сушені чи свіжі гриби. Подавати до картопляного пюре або кнедликів. Але можна подавати й до будь-якого іншого гарніру.