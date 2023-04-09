Старинное блюдо закарпатской кухни "Попригаш": такую нежную курицу вы точно не ели!

Попригаш готовят уже много лет в Закарпатской области. В состав этого древнего блюда входят куриные бедра, специи и невероятно вкусный сливочный соус. А готовить Попригаш на самом деле очень легко. Подают его к картофельному пюре или кнедликам.
Своим рецептом этого блюда поделилась украинская кулинарка Наталья Машика в своем блоге на YouTube.
Одну небольшую луковицу нужно мелко нарезать. Для этого блюда подойдет любое куриное мясо, в данном случае - куриные бедра, которые необходимо просушить бумажным полотенцем.
Разогреваем сковороду, добавляем растительное масло, высыпаем нарезанный лук и пассируем 1-2 минуты, до мягкости. Потом выкладываем куриные бедра, убавляем огонь до среднего и тушим по 4 минуты с каждой стороны. Мясо должно изменить свой цвет. Добавляем соль и черный перец - по своему вкусу. И обязательно - сладкую паприку, добавляем 2 ч. ложки или по вашему вкусу.
Все тщательно перемешиваем и мясо необходимо сразу же залить холодной водой. Сразу, потому как паприка при длительном обжаривании может дать неприятный вкус.
Воды должно быть достаточно, чтобы она покрывала мясо. Доводим до кипения и варим на небольшом огне 40-45 минут.
Когда мясо будет почти готово, в миске смешиваем 120 мл сметаны и столько же сливок. Хорошо перемешиваем, а потом постепенно добавляем 2 ложки муки. Все хорошо перемешиваем, чтобы не было грудок. А потом смесь выливаем к мясу и варим еще 5 минут.
Еще в Попригаш можно добавить сушеные или свежие грибы. Подавать к картофельному пюре или кнедликам. Но можно подавать и к любому другому гарниру.
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