Як самостійно зробити бюджетну ковбасу до Великодня без оболонки: смачно та просто

Незабаром українці відзначатимуть Великдень. Одним з атрибутів великоднього кошика та святкового столу є ковбаса. Вона подається на стіл разом із пасками та яйцями. Приготувати смачну ковбаску можна самостійно, і вам не знадобиться для неї спеціальна оболонка.

Що вам знадобиться

Курячі стегна - 700 г

Куряче філе - 150 г

Яловичина - 150 г

Сіль - 1 ч. ложка без гірки

Цукор - 1 ч. ложка без гірки

Сушений часник - 1 ч. ложка без гірки

Мускатний горіх - 1/3 ч. ложки

Чорний перець - до свого смаку

Крохмаль – 15-20 г (до 2% від маси фаршу)

Ось така домашня ковбаса у вас має вийти (скриншот)

Як зробити ковбасу "Асорті"

1 куряче стегно відкладіть убік, а з решти зніміть м'ясо і змолотіть на м'ясорубці у фарш. Куряче стегно, куряче філе та яловичину наріжте невеликими кубиками.

Фарш змішайте з нарізаним м'ясом, додайте до нього спеції та крохмаль. Розділіть фарш на дві частини.

Візьміть рукав для запікання, розріжте його вздовж, викладіть фарш і сформуйте ковбасу. Краї потрібно зафіксувати та зробити кілька проколів зубочисткою або голкою зверху – щоб при запіканні рукав не луснув.

Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте ковбасу 30-40 хвилин. Готовій ковбасі дайте час охолонути.