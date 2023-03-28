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Як самостійно зробити бюджетну ковбасу до Великодня без оболонки: смачно та просто

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Вівторок 28 березня 2023 19:19
Як самостійно зробити бюджетну ковбасу до Великодня без оболонки: смачно та просто Домашня ковбаса до Великодня (скриншот із відео)
Автор: Анна Шиканова

Незабаром українці відзначатимуть Великдень. Одним з атрибутів великоднього кошика та святкового столу є ковбаса. Вона подається на стіл разом із пасками та яйцями. Приготувати смачну ковбаску можна самостійно, і вам не знадобиться для неї спеціальна оболонка.

Рецептом такої ковбаси поділилася українська фудблогерка Alina FooDee.

Що вам знадобиться

  • Курячі стегна - 700 г
  • Куряче філе - 150 г
  • Яловичина - 150 г
  • Сіль - 1 ч. ложка без гірки
  • Цукор - 1 ч. ложка без гірки
  • Сушений часник - 1 ч. ложка без гірки
  • Мускатний горіх - 1/3 ч. ложки
  • Чорний перець - до свого смаку
  • Крохмаль – 15-20 г (до 2% від маси фаршу)

Як самостійно зробити бюджетну ковбасу до Великодня без оболонки: смачно та просто

Ось така домашня ковбаса у вас має вийти (скриншот)

Як зробити ковбасу "Асорті"

1 куряче стегно відкладіть убік, а з решти зніміть м'ясо і змолотіть на м'ясорубці у фарш. Куряче стегно, куряче філе та яловичину наріжте невеликими кубиками.

Фарш змішайте з нарізаним м'ясом, додайте до нього спеції та крохмаль. Розділіть фарш на дві частини.

Візьміть рукав для запікання, розріжте його вздовж, викладіть фарш і сформуйте ковбасу. Краї потрібно зафіксувати та зробити кілька проколів зубочисткою або голкою зверху – щоб при запіканні рукав не луснув.

Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте ковбасу 30-40 хвилин. Готовій ковбасі дайте час охолонути.

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