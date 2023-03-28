Як самостійно зробити бюджетну ковбасу до Великодня без оболонки: смачно та просто
Незабаром українці відзначатимуть Великдень. Одним з атрибутів великоднього кошика та святкового столу є ковбаса. Вона подається на стіл разом із пасками та яйцями. Приготувати смачну ковбаску можна самостійно, і вам не знадобиться для неї спеціальна оболонка.
Рецептом такої ковбаси поділилася українська фудблогерка Alina FooDee.
Що вам знадобиться
- Курячі стегна - 700 г
- Куряче філе - 150 г
- Яловичина - 150 г
- Сіль - 1 ч. ложка без гірки
- Цукор - 1 ч. ложка без гірки
- Сушений часник - 1 ч. ложка без гірки
- Мускатний горіх - 1/3 ч. ложки
- Чорний перець - до свого смаку
- Крохмаль – 15-20 г (до 2% від маси фаршу)
Ось така домашня ковбаса у вас має вийти (скриншот)
Як зробити ковбасу "Асорті"
1 куряче стегно відкладіть убік, а з решти зніміть м'ясо і змолотіть на м'ясорубці у фарш. Куряче стегно, куряче філе та яловичину наріжте невеликими кубиками.
Фарш змішайте з нарізаним м'ясом, додайте до нього спеції та крохмаль. Розділіть фарш на дві частини.
Візьміть рукав для запікання, розріжте його вздовж, викладіть фарш і сформуйте ковбасу. Краї потрібно зафіксувати та зробити кілька проколів зубочисткою або голкою зверху – щоб при запіканні рукав не луснув.
Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте ковбасу 30-40 хвилин. Готовій ковбасі дайте час охолонути.
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