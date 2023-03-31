Древнее украинское народное блюдо фучки: вкуснотища лемкивской кухни
Древняя украинская кухня богата различными интересными рецептами блюд, которые сейчас стали очень редко готовить. Однако такая пища невероятно вкусная, полезная и очень легкая в приготовлении.
Как приготовить фучки по традициям лемкивской кухни, рассказала фуд-блогер Наталия Машика.
Что такое фучки
Это лепешки или оладки из квашеной капусты. Обычно они подаются как дополнение к первым блюдам. А еще их можно есть как отдельное блюдо - например, с грибным соусом.
Что вам понадобится:
- Квашеная капуста - 250 г
- Мука - 200 г
- Молоко - 250 мл
- Лук - 1 шт.
- Яйца - 3 шт.
- Соль - щепотка
- Сахар - ½ ч. ложки
- Сода - ¼ ч. ложки
- Масло для жарки
Как приготовить фучки
В миске соедините яйца, соль, сахар и хорошо взбейте - до однородного состояния. Муку просейте в отдельную посуду, добавьте соду. Потом смешайте ее с яйцами.
Масса получится очень густая, поэтому нужно вливать молоко частями и помешивать, чтобы добиться однородности.
Квашеную капусту положите в дуршлаг и дайте стечь жидкости, потом немного отожмите, чтобы убрать влагу. Луковицу нарежьте мелко.
Добавьте капусту и лук в готовое тесто. Тщательно перемешайте и дайте постоять 20 минут.
Разогреваем сковороду на огне, добавляем масло для жарки. Фучки выкладываем на сковороду ложкой и жарим до золотистого цвета с двух сторон.
Готовые фучки выкладываем на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Потом выкладываем на тарелку и подаем со сметаной или грибным соусом. Сверху можно посыпать зеленью.
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