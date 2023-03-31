ua ru
Пт, 31 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Древнее украинское народное блюдо фучки: вкуснотища лемкивской кухни

Новина українською →
Пятница 31 марта 2023 08:23
Древнее украинское народное блюдо фучки: вкуснотища лемкивской кухни Как приготовить фучки из квашеной капусты (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Древняя украинская кухня богата различными интересными рецептами блюд, которые сейчас стали очень редко готовить. Однако такая пища невероятно вкусная, полезная и очень легкая в приготовлении.

Как приготовить фучки по традициям лемкивской кухни, рассказала фуд-блогер Наталия Машика.

Что такое фучки

Это лепешки или оладки из квашеной капусты. Обычно они подаются как дополнение к первым блюдам. А еще их можно есть как отдельное блюдо - например, с грибным соусом.

Что вам понадобится:

  • Квашеная капуста - 250 г
  • Мука - 200 г
  • Молоко - 250 мл
  • Лук - 1 шт.
  • Яйца - 3 шт.
  • Соль - щепотка
  • Сахар - ½ ч. ложки
  • Сода - ¼ ч. ложки
  • Масло для жарки

Как приготовить фучки

В миске соедините яйца, соль, сахар и хорошо взбейте - до однородного состояния. Муку просейте в отдельную посуду, добавьте соду. Потом смешайте ее с яйцами.

Масса получится очень густая, поэтому нужно вливать молоко частями и помешивать, чтобы добиться однородности.

Квашеную капусту положите в дуршлаг и дайте стечь жидкости, потом немного отожмите, чтобы убрать влагу. Луковицу нарежьте мелко.

Добавьте капусту и лук в готовое тесто. Тщательно перемешайте и дайте постоять 20 минут.

Разогреваем сковороду на огне, добавляем масло для жарки. Фучки выкладываем на сковороду ложкой и жарим до золотистого цвета с двух сторон.

Готовые фучки выкладываем на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Потом выкладываем на тарелку и подаем со сметаной или грибным соусом. Сверху можно посыпать зеленью.

Кстати, ранее мы писали о том, как сделать бюджетную и вкусную колбасу к Пасхе своими руками.

А еще рассказывали о том, как сделать брауни без муки и масла.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт приготування страв традиції старовинні рецепти