У стародавньому озері на Марсі знайдено сліди життя

Святкуючи свій тисячний марсіанський день, ровер NASA Perseverance завершив дослідження давньої дельти річки у кратері Єзеро. Він зміг знайти ознаки існування величезного озера, яке було тут сотні мільйонів років тому.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт науково-технічних новин Phys.org, що спеціалізується на точних та природничих науках, науки про космос та технології в цілому.
Марсохід зібрав загалом 23 зразки, кожен розміром зі шматок шкільної крейди. Вони надали вченим нові відомості про геологічну історію цієї ділянки Червоної планети. Особливий інтерес викликали два з них, яким було навіть присвоєно імена - "Затока Лефроя" та "Пік Отіса".
"Затока Лефроя" містить значну кількість дрібнозернистого кремнезему, який на Землі відіграє роль у збереженні стародавніх скам'янілостей.
"Пік Отіса" представляє особливий інтерес, оскільки в його складі виявлено велику кількість фосфатів, які часто асоціюються з умовами, що підтримують життя у звичному нам вигляді. Обидва зразки також мають багатий вміст карбонатів, що зберігають дані про навколишнє середовище з моменту свого формування.
"Ми обрали кратер Єзеро як місце для посадки, тому що орбітальні знімки показали дельту - явне свідчення того, що колись він був заповнений водою. Озеро - потенційно придатне для життя середовище, а скелі дельти - чудове середовище для поховання ознак стародавнього життя у вигляді скам'янілостей у геологічних літописах", - заявив Кен Фарлі, науковий співробітник місії Perseverance з Каліфорнійського технологічного інституту.
Також його команда після ретельного дослідження зібрала воєдино історію кратера, намалювавши на графіку фази розвитку озера та річки від початку до кінця.
На думку вчених, кратер Єзеро сформувався внаслідок зіткнення з астероїдом приблизно 4 мільярди років тому. Вода заповнила його через сотні мільйонів років. Передбачається, що ширина озера становила приблизно 35 кілометрів, а його максимальна глибина досягала 30 метрів.
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