В древнем озере на Марсе найдены следы жизни

Собранные экземпляры

Марсоход собрал в общей сложности 23 образца, каждый размером с кусок школьного мела. Они предоставили ученым новые сведения о геологической истории этого участка Красной планеты. Особый интерес вызвали два из них, которым были даже присвоены имена - "Залив Лефроя" и "Пик Отиса".

"Залив Лефроя" содержит значительное количество мелкозернистого кремнезема, который на Земле играет роль в сохранении древних окаменелостей.

"Пик Отиса" представляет особый интерес, поскольку в его составе обнаружено большое количество фосфатов, часто ассоциирующихся с условиями, поддерживающими жизнь в привычном нам виде. Оба образца также имеют богатое содержание карбонатов, хранящих данные об окружающей среде с момента своего формирования.

Как нашли озеро

"Мы выбрали кратер Езеро как место для посадки, потому что орбитальные снимки показали дельту - явное свидетельство того, что когда-то он был заполнен водой. Озеро - потенциально пригодная для жизни среда, а скалы дельты - прекрасная среда для захоронения признаков древней жизни в виде окаменелостей в геологических летописях", - заявил Кен Фарли, научный сотрудник миссии Perseverance из Калифорнийского технологического института.

Зеленым цветом обозначены карбонаты - образующиеся в водной среде минералы (фото: Phys.org)

Также его команда после тщательного исследования собрала воедино историю кратера, изобразив на графике фазы развития озера и реки от начала до конца.

По мнению ученых, кратер Езеро сформировался в результате столкновения с астероидом примерно 4 миллиарда лет назад. Вода заполнила его спустя сотни миллионов лет. Предполагается, что ширина озера составляла около 35 километров, а его максимальная глубина достигала 30 метров.