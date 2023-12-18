RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В древнем озере на Марсе найдены следы жизни

Марсоход NASA обнаружил уникальные образцы жизни на Марсе (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Отмечая свой тысячный марсианский день, ровер NASA Perseverance завершил исследование древней дельты реки в кратере Езеро. Он смог обнаружить признаки существования огромного озера, которое было здесь сотни миллионов лет назад.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт научно-технических новостей Phys.org, специализирующийся на точных и естественных науках, науке о космосе и технологиях в целом.

Собранные экземпляры

Марсоход собрал в общей сложности 23 образца, каждый размером с кусок школьного мела. Они предоставили ученым новые сведения о геологической истории этого участка Красной планеты. Особый интерес вызвали два из них, которым были даже присвоены имена - "Залив Лефроя" и "Пик Отиса".

"Залив Лефроя" содержит значительное количество мелкозернистого кремнезема, который на Земле играет роль в сохранении древних окаменелостей.

"Пик Отиса" представляет особый интерес, поскольку в его составе обнаружено большое количество фосфатов, часто ассоциирующихся с условиями, поддерживающими жизнь в привычном нам виде. Оба образца также имеют богатое содержание карбонатов, хранящих данные об окружающей среде с момента своего формирования.

Как нашли озеро

"Мы выбрали кратер Езеро как место для посадки, потому что орбитальные снимки показали дельту - явное свидетельство того, что когда-то он был заполнен водой. Озеро - потенциально пригодная для жизни среда, а скалы дельты - прекрасная среда для захоронения признаков древней жизни в виде окаменелостей в геологических летописях", - заявил Кен Фарли, научный сотрудник миссии Perseverance из Калифорнийского технологического института.

Зеленым цветом обозначены карбонаты - образующиеся в водной среде минералы (фото: Phys.org)

Также его команда после тщательного исследования собрала воедино историю кратера, изобразив на графике фазы развития озера и реки от начала до конца.

По мнению ученых, кратер Езеро сформировался в результате столкновения с астероидом примерно 4 миллиарда лет назад. Вода заполнила его спустя сотни миллионов лет. Предполагается, что ширина озера составляла около 35 километров, а его максимальная глубина достигала 30 метров.

 

Читайте также, почему высадка людей на Луну задерживается.

А еще у нас есть материал об уникальных снимках Марса и его спутника из необычного ракурса, которое показало NASA.

Читайте РБК-Украина в Google News
NASAМарс