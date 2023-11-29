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NASA показало унікальні знімки Марса і його супутника із незвичного ракурсу

Середа 29 листопада 2023 22:00
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NASA показало унікальні знімки Марса і його супутника із незвичного ракурсу Орбітальний апарат зміг сфотографувати горизонт Марса (фото ілюстративне: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Орбітальний апарат "Марс Одіссей" зафіксував на фото вигнутий марсіанський горизонт, а також зробив знімки супутника Червоної планети Фобоса.

Дивовижними кадрами ділиться РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію ScienceAlert.

Дивовижні знімки Марса

Апарат NASA "Марс Одіссей" зробив знімки за допомогою телевізійної камери THEMIS з висоти 400 км над поверхнею планети. На цій же висоті знаходиться над Землею Міжнародна космічна станція. Завдяки цим знімкам вчені змогли побачити горизонт Марса.

У NASA зазначають, що жоден марсіанський орбітальний апарат ще не робив таких фото горизонту Червоної планети.

Додамо, що космічний апарат "Марс Одіссей" протягом 22-х років досліджує Червону планету. Нові знімки показують кривизну поверхні планети, яка ховається під шаром хмар і пилу. Ці кадри допоможуть у вивченні марсіанських хмар, що формуються із водяного льоду, а також із замороженого вуглекислого газу.

NASA показало унікальні знімки Марса і його супутника із незвичного ракурсуNASA показало унікальні знімки Марса і його супутника із незвичного ракурсуГоризонт Марса (фото: NASA)

NASA показало унікальні знімки Марса і його супутника із незвичного ракурсуСупутник Марса Фобос (фото: NASA)

Щоб отримати ці знімки вченим NASA довелося змінити положення камери THEMIS на 90 градусів, так щоб вона вловила горизонт Марса. Бо зазвичай вона спрямована на поверхню планети.

Також для науковців є дуже важливими знімки супутника Марса - Фобоса. Завдяки їм астрономи отримали інформацію про зміни температури на його поверхні та інші фізичні властивості.

NASA показало унікальні знімки Марса і його супутника із незвичного ракурсуОсь так виглядає орбітальний апарат NASA "Марс Одіссей" (фото: NASA)

Зазначимо, що поки орбітальний апарат протягом кількох годин робив унікальні знімки Марса, зв'язок із Землею було перервано, через незвичне положення "Марсу Одіссей".

Раніше ми писали про те, що NASA відправить у космос імена усіх охочих - як надіслати своє.

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