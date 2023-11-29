NASA показало унікальні знімки Марса і його супутника із незвичного ракурсу
Орбітальний апарат "Марс Одіссей" зафіксував на фото вигнутий марсіанський горизонт, а також зробив знімки супутника Червоної планети Фобоса.
Дивовижними кадрами ділиться РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію ScienceAlert.
Дивовижні знімки Марса
Апарат NASA "Марс Одіссей" зробив знімки за допомогою телевізійної камери THEMIS з висоти 400 км над поверхнею планети. На цій же висоті знаходиться над Землею Міжнародна космічна станція. Завдяки цим знімкам вчені змогли побачити горизонт Марса.
У NASA зазначають, що жоден марсіанський орбітальний апарат ще не робив таких фото горизонту Червоної планети.
Додамо, що космічний апарат "Марс Одіссей" протягом 22-х років досліджує Червону планету. Нові знімки показують кривизну поверхні планети, яка ховається під шаром хмар і пилу. Ці кадри допоможуть у вивченні марсіанських хмар, що формуються із водяного льоду, а також із замороженого вуглекислого газу.
Горизонт Марса (фото: NASA)
Супутник Марса Фобос (фото: NASA)
Щоб отримати ці знімки вченим NASA довелося змінити положення камери THEMIS на 90 градусів, так щоб вона вловила горизонт Марса. Бо зазвичай вона спрямована на поверхню планети.
Також для науковців є дуже важливими знімки супутника Марса - Фобоса. Завдяки їм астрономи отримали інформацію про зміни температури на його поверхні та інші фізичні властивості.
Ось так виглядає орбітальний апарат NASA "Марс Одіссей" (фото: NASA)
Зазначимо, що поки орбітальний апарат протягом кількох годин робив унікальні знімки Марса, зв'язок із Землею було перервано, через незвичне положення "Марсу Одіссей".
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