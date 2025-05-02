Старий радянський супутник скоро впаде на Землю: коли та чи є загроза

Зонд "Космос-482" був запущений ще у березні 1972 року, за часів СРСР. Він був відправлений у космос для збору даних з поверхні планета Венера. Однак після виведення на навколоземну орбіту супутник зазнав несправності одного з ракетних прискорювачів і міжгалактичний апарат вийшов з-під контролю. Відтоді це зонд залишався на орбіті Землі й повернутися він так і не зміг за всі ці роки.

"Космос-482" розпався через несправність на чотири частини. Два дрібні фрагменти згоріли в атмосфері за декілька днів, а інша частина, яка важить 500 кілограмів, спусковий модуль та двигун - досі літають на високій еліптичній орбіті.

Зараз цей супутник викликає занепокоєння космічних експертів, оскільки потенційно він може завдати шкоди.

"Апарат цілком може пережити входження в атмосферу Землі та вдаритися об землю. У такому разі, я очікую, що у нього буде шанс вдарити когось - один до кількох тисяч", - попереджає британсько-американський астроном Джонатан Макдауелл. Космос-482 (фото: NASA)

За словами науковців, старий космічний зонд, розміром з автомобіль, має повернутися в атмосферу десь між 7 та 13 травня з похибкою у 1-2 дні.

За словами нідерландського космічного експерта Марко Лангбрука, супутник може проникнути крізь силове поле Землі та пройти неушкодженим, оскільки він був розроблений так, щоб пережити проходження крізь вогняну атмосферу Венери.

Макдауелл вважає, що падіння супутника буде схоже на падіння автомобіля з повітря на швидкості від 160 до 320 кілометрів на годину. І хоча зонд був оснащений парашутом, вчені не впевнені, що після стількох років та поломки апарату від самого початку, це спрацює Скоріш за все, падати він буде жорстко.

"З масою трохи менш як 500 кг і розміром 1 метр, ризики аналогічні ризикам падіння метеорита", - додав Лангбрук. Зонд "Венера-4" (фото: NASA)

Попри дані, і Макдауелл, і Лангбрук, вважають, що переживати людям не варто, оскільки нас цей апарат вразить не більше, ніж щільне, але інертне космічне сміття. Тим більш, що більша частина світу не населена людьми.

"Якщо щось приземлиться у випадковій частині Землі, ймовірність того, що воно влучить у людину, становить приблизно один до 10 000. Ймовірність того, що воно влучить саме у вас, становить один до 10 мільярдів - менше, ніж ця цифра", - каже Макдауелл.

За розрахунками Лангбрука, несправний апарат може впасти "десь між 52 градусами північної та 52 градусами південної широти". А це область, яка охоплює значну частину південних та середніх широт Європи та Азії, а також Америку та всю Африку та Австралію.

"Звичайно, найбільша ймовірність того, що воно приземлиться в одному з океанів", - каже вчений.

Макдауелл додав, що якщо цей супутник завдасть шкоди, або ще гірше, завдасть шкоди людині, то відповідальність за це нестиме російський уряд.