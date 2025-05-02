Старый советский спутник скоро упадет на Землю: когда и есть ли угроза

Зонд "Космос-482" был запущен еще в марте 1972 года, во времена СССР. Он был отправлен в космос для сбора данных с поверхности планета Венера. Однако после вывода на околоземную орбиту спутник потерпел неисправность одного из ракетных ускорителей и межгалактический аппарат вышел из-под контроля. С тех пор это зонд оставался на орбите Земли и вернуться он так и не смог за все эти годы.

"Космос-482" распался из-за неисправности на четыре части. Два мелких фрагмента сгорели в атмосфере за несколько дней, а другая часть, которая весит 500 килограммов, спусковой модуль и двигатель - до сих пор летают на высокой эллиптической орбите.

Сейчас этот спутник вызывает беспокойство космических экспертов, поскольку потенциально он может нанести вред.

"Аппарат вполне может пережить вхождение в атмосферу Земли и удариться о землю. В таком случае, я ожидаю, что у него будет шанс ударить кого-то - один к нескольким тысячам", - предупреждает британско-американский астроном Джонатан Макдауэлл. Космос-482 (фото: NASA)

По словам ученых, старый космический зонд, размером с автомобиль, должен вернуться в атмосферу где-то между 7 и 13 мая с погрешностью в 1-2 дня.

По словам нидерландского космического эксперта Марко Лангбрука, спутник может проникнуть сквозь силовое поле Земли и пройти невредимым, поскольку он был разработан так, чтобы пережить прохождение сквозь огненную атмосферу Венеры.

Макдауэлл считает, что падение спутника будет похоже на падение автомобиля с воздуха на скорости от 160 до 320 километров в час. И хотя зонд был оснащен парашютом, ученые не уверены, что после стольких лет и поломки аппарата изначально, это сработает Скорее всего, падать он будет жестко.

"С массой чуть менее 500 кг и размером 1 метр, риски аналогичны рискам падения метеорита", - добавил Лангбрук. Зонд "Венера-4" (фото: NASA)

Несмотря на данные, и Макдауэлл, и Лангбрук, считают, что переживать людям не стоит, поскольку нас этот аппарат поразит не больше, чем плотный, но инертный космический мусор. Тем более, что большая часть мира не населена людьми.

"Если что-то приземлится в случайной части Земли, вероятность того, что оно попадет в человека, составляет примерно один к 10 000. Вероятность того, что оно попадет именно в вас, составляет один к 10 миллиардам - меньше, чем эта цифра", - говорит Макдауэлл.

По расчетам Лангбрука, неисправный аппарат может упасть "где-то между 52 градусами северной и 52 градусами южной широты". А это область, которая охватывает значительную часть южных и средних широт Европы и Азии, а также Америку и всю Африку и Австралию.

"Конечно, наибольшая вероятность того, что оно приземлится в одном из океанов", - говорит ученый.

Макдауэлл добавил, что если этот спутник нанесет вред, или еще хуже, нанесет вред человеку, то ответственность за это будет нести российское правительство.