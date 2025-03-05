Приватний космічний корабель "загубився" на відстані 300 000 км від Землі та не виходить на зв'язок

Космічний корабель приватної місії від компанії AstroForge перестав виходити на зв'язок через деякий час після відльоту з Землі. Команда спостереження повідомила, що почалися проблеми під час проходження і зараз корабель загубився десь у космосі на відстані 300 000 км.

Що відомо про цей корабель та з якими проблемами зіштовхнулися члени команди, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на IFL Science.

Компанія AstroForge запустила свій новий космічний корабель Odin на борту ракети Falcon 9 компанії SpaceX. План космічного корабля був амбітним: відправити його далі, ніж будь-який приватний корабель, пролетіти повз Місяць, щоб досягти астероїда 2022 ОВ5.

"Роль Одіна полягає в тому, щоб зібрати критичні зображення цільового астероїда, підготувавши шлях до наступної місії, яка буде спрямована на посадку на астероїд і початок видобування", - пояснили в компанії.

У довгостроковій перспективі команда сподівається почати видобуток металів платинової групи на астероїдах, яких багато у більшості космічних порід.

Початковий запуск Одіна пройшов добре, космічний корабель успішно відокремився від Falcon 9, і Одін незабаром увімкнувся. А ще через деякий час почалися проблеми.

"Як тільки проходження почалося, ми зіткнулися з деякими масовими проблемами. Неправильна поляризація була на антені, і ми досі не знаємо, чому. Ми вже проводили випробування на місці, і файл конфігурації був правильним. Однак поляризація неправильна. Це було неправильно протягом перших 4 годин місії", - розповіли в AstroForge.

Вони додали, що обидві лінії зв'язку не працювали протягом перших 4 годин місії - жодні команди не проходили, жодні дані не надходили.

Крім того, команда не була впевнена, що увімкнено підсилювач потужності, і без нього неможливо було отримати жодних телеметричних даних з космічного корабля. І поки вони намагалися ввімкнути підсилювач, надсилаючи інструкції з Землі, сигнали все одно не проходили.

Аматорська супутникова мережа AmSat вловила 13-секундний зв'язок, який відповідав їхньому сигналу. Але до того, коли вони змогли переглянути дані, які підтвердили, що корабель завантажено і підсилювач потужності ввімкнено, супутник вже почав новий прохід.

"Але ми знали, що Одін живий. Це також було величезною підказкою, оскільки батареї на борту космічного корабля можуть підтримувати роботу лише близько 2,5 годин. Отже, якщо ми отримали сигнал приблизно через 7 годин після початку місії, це означає, що корабель, ймовірно, отримав енергію від сонця та почав заряджатися", - обережно зраділи в компанії.

Аналіз даних наштовхнув команду на думку, що Одін почав падати. Вони передивилися фото і з'ясували, що космічний корабель дуже повільно летів у космосі, хоч і недостатньо швидко, щоб пояснити відсутність зв'язку з Землею.

"Ми намагаємося дістатися до космічного корабля, який знаходиться на відстані 300 000 км, це заблокує нам отримання будь-якого реального від космічного корабля. Подумайте про це як про спробу почути шепіт у кімнаті, де хтось грає музику на повну гучність - це заглушає все інше", - додали в команді.

На жаль, відновити контакт з космічним кораблем так і не вдалося, оскільки він все далі відлітає від Землі. Але команда продовжує зусилля і каже, що ця місія стала дуже важливим досвідом.

"На цей момент Одін все ще там, і ми все ще намагаємося поговорити. Наша поточна теорія полягає в тому, що Одін перебуває в дуже повільній ротації, і що нам вдасться, але з нормальною швидкістю. Хоча ми не можемо гарантувати успіх, одне можемо сказати напевно: ми будемо продовжувати вчитися, вдосконалюватися", - сказали в AstroForge.

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