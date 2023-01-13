Старий Новий рік: традиції та прикмети, яких дотримувалися наші предки

Історія Старого Нового року

Сама назва цього свята є оксюмороном, і абсолютно незрозуміла іноземцям. В Україні воно з'явилося у 20 столітті, коли в СРСР стався перехід на григоріанський календар.

До цього українці відзначали Новий рік за юліанським календарем, тобто в ніч із 13 на 14 січня. Крім того, 13 січня ще є свято Маланки, а 14 - День святого Василя.

Які існують традиції

Головною традицією Старого Нового року є посівання. Посівати починають ще з самого ранку до сходу сонця. Робили це переважно хлопчики або чоловіки, тому навіть існує прикмета, що першим в дім цього дня повинен зайти чоловік.

13 січня, тобто на Меланки, дівчата ходять щедрувати, а потім гадають на свого судженого. Хлопцям може поталанити засватати дівку ще раз, якщо попереднього разу не вдалося.

Хода звіздарів на Маланки (фото: inlviv.in.ua)

Одним з найвеселіших обрядів щедрування є з козою Маланкою. Так по традиції щедрувальників супроводжувала коза Маланка, в яку найчастіше переодягалися хлопці та намагалися буцнути господарів будинку. За обрядом, козу вбивали, а оживити її треба було піснями та жартами.

На святковий вечір обов'язково збирається ціла родина. За стіл усі сідали в чистому одязі, просили один в одного пробачення. Вірили, що так увесь рік пройде в мирі.

Оскільки напередодні Старого Нового року Щедрий вечір, то й стіл повинен бути відповідним. Його накривають із ситних страв, головою яких є кутя. Її завжди заправляли вершками або смальцем, тому й називали Щедрою.

Гадання дівчат

Дівчата особливо любили Старий Новий рік не лише за щедрування, а й за ворожіння. Вірили, що з 13 на 14 січня гадання є найбільш вірогідними.

У цю ніч незаміжні дівчата кладуть під подушку чотири королі з колоди карт, щоб побачити уві сні майбутнього нареченого. У селах дівчата ставили на підлозі зерно, воду, дзеркало і глину, а потім впускали в хату півня. Так перевіряли, яким буде майбутній чоловік.

Якщо півень піде в до зерна, чоловік буде багатим. Якщо до дзеркала - гультяєм, якщо до глини - бідним, якщо до води - п'яницею.

Найбільше дівчата любили ворожити 13 січня (фото: amazingukraine.pro)

Також дівчина перед сном закривала скриню з приданим на ключ, вішала його собі на пояс і, засинаючи, казала: "Суджений прийди, скриню відчини". Хто насниться - той і чоловік.

Найцікавішим ворожінням було підійти під сусідський паркан і послухати, що там говорять. Якщо у розмові чути слово "іди", то це означало, що в цьому році заміж вийде, а якщо - "сиди, стій", то рік буде дівувати.

Прикмети на Старий Новий рік

Якщо в ніч на 14 січня небо ясне і на ньому багато зірок - буде хороший урожай ягід.

Яка Меланія - такий і Петро з Павлом (12 липня).

Василів день веселий - то і рік такий.

Якщо на Василя мороз і сніг - до хорошого урожаю.

Якщо хуртовина на Василя - вродять горіхи.

Щедро засипана зерном підлога в хаті - на багатий урожай.

Багато пухнастого інею на деревах - до хорошого медозбору.

Відлига на Старий Новий рік - дощитиме ціле літо.

Туман на Василя - до врожаю в коморі.

На Старий Новий рік існувало багато прикмет (фото: Getty Images)

13 та 14 січня ніколи не давали та не брали нічого в борг, адже вважалося, що весь рік може пройти в злиднях. Не було заведено рахувати монети та промовляти вголос слово "тринадцять".

Увечері 13 січня у тарілку з чистою водою насипали монети. Таріль із грошима ставили на підвіконня так, щоб відбивалось у воді небо. Такою водою умивались дівчата. Це робилось, щоб примножити красу, силу, молодість.

До того ж не можна було виносити з хати сміття, щоб "не винести з дому щастя". А щоб його залучити, до хати завжди першим заходив чоловік.