Як правильно загадати бажання на Старий Новий рік: обов'язково здійсняться

Старий Новий рік за Юліанським календарем – це початок нового року. До 1918 саме його використовували для літочислення. Ніч із 13 на 14 січня вважається не менш чарівною, ніж сучасна новорічна, тому в цю дату також можна загадати своє особливе бажання.

Як правильно загадати бажання на Старий Новий рік, щоб залучити потрібні зміни у своє життя – читайте у матеріалі Styler.

Як правильно сформулювати бажання

Найважливіше – ваше бажання має бути абсолютно реальне. Немає сенсу загадувати те, у чого справдитися немає жодних шансів.

Промовте бажання так, ніби воно вже збулося або збувається прямо зараз, в цей момент.

Не використовуйте у формулюванні частки "не". Замість "не хочу хворіти" - "хочу одужати".

Якщо ви хочете щось конкретне, то опишіть усі характеристики свого предмета та як ви його використовуєте. Інакше замість справжнього автомобіля можете отримати гарну модельку машинки для книжкової полички.

Не загадуйте бажання, які безпосередньо стосуються інших людей або можуть вплинути на їхню долю.

Для кращого результату постарайтеся візуалізувати своє бажання - знайдіть відповідне зображення та встановіть його на видному місці. Це може бути будинок вашої мрії, місце, де ви хотіли б жити, машина певної марки, повний гаманець грошей.

Як провести обряд

Ближче до півночі напишіть своє бажання на листку і прикладіть до нього зображення своєї мрії. Рівно опівночі у повній тиші та темряві сядьте біля вікна і вимовте своє бажання – подумки чи вголос.

Далі скажіть фразу: "Старий рік все погане забирає, проблеми позаду залишає, а все задумане нехай виповниться".

Потім приберіть листки та зображення у затишне місце. Періодично діставайте та оновлюйте свій фокус на бажанні. Для цього можна використати енергетично сильні дати.

На Старий Новий рік можна загадати бажання простіше: напишіть ваше бажання на аркуші паперу, спалить його близько півночі та киньте попіл в келих з шампанськими. Випити келих із попелом потрібно за одну хвилину – поки б'ють куранти.