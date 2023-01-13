Старый Новый год: традиции и приметы, которые придерживались наши предки

История Старого Нового года

Само название этого праздника является оксюмороном, и совершенно непонятно иностранцам. В Украине оно появилось в 20 веке, когда в СССР произошел переход на григорианский календарь.

До этого украинцы отмечали Новый год по юлианскому календарю, то есть в ночь с 13 на 14 января. Кроме того, 13 января еще есть праздник Маланки, а 14 - День святого Василия.

Существующие традиции

Главной традицией Старого Нового года является посевание. Посевать начинают еще с самого утра до восхода солнца. Делали это преимущественно мальчики или мужчины, поэтому даже есть примета, что первым в дом этого дня должен зайти мужчина.

13 января, то есть на Маланки, девочки ходят щедровать, а потом гадают на своего суженого. Мальчикам может повезти засватать девушку еще раз, если в прошлый раз не удалось.

Шествие звездочетов на Маланки (фото: inlviv.in.ua)

Одним из самых веселых обрядов щедрования есть с козой Маланкой. Так по традиции щедрователей сопровождала коза Маланка, в которую чаще всего переодевались ребята и пытались хлопнуть хозяев дома. По обряду, козу убивали, а оживить ее нужно было песнями и шутками.

На праздничный вечер обязательно собирается целая семья. За стол все садились в чистой одежде, просили друг у друга прощения. Верили, что так весь год пройдет в мире.

Поскольку в канун Старого Нового года Щедрый вечер, то и стол должен быть соответствующим. Его накрывают из сытных блюд, головой которых является кутья. Ее всегда заправляли сливками или смальцем, потому и называли Щедрой.

Воображение девушек

Девочки особенно любили Старый Новый год не только за щедрование, но и за гадания. Верили, что с 13 на 14 января гадания наиболее вероятны.

В эту ночь незамужние девушки кладут под подушку четыре короля из бревна карт, чтобы увидеть во сне будущего жениха. В деревнях девушки ставили на полу зерно, воду, зеркало и глину, а затем впускали в дом петуха. Так проверяли, каким будет будущий муж.

Если петух уйдет в зерно, мужчина будет богатым. Если к зеркалу - бездельником, если к глине - бедным, если к воде - пьяницей.

Больше всего девушки любили гадать 13 января (фото: amazingukraine.pro)

Также девушка перед сном закрывала сундук с приданым на ключ, вешала его себе на пояс и, засыпая, говорила: "Суженый приди, сундук открой". Кто приснится - тот и муж.

Интереснейшим гаданием было подойти под соседский забор и послушать, что там говорят. Если в разговоре слышно слово "иди", то это означало, что в этом году замуж выйдет, а если - "сиди, стой", то год будет "сидеть в девках".

Приметы на Старый Новый год

Если в ночь на 14 января небо ясно и на нем много звезд - будет хороший урожай ягод.

Какая Мелания - такой и Петр с Павлом (12 июля).

Василий день веселый - так и год такой.

Если на Василия мороз и снег - к хорошему урожаю.

Если метель на Василия - уродят орехи.

Щедро засыпанный зерном пол в доме - на богатый урожай.

Много пушистого инея на деревьях - к хорошему медосбору.

Оттепель на Старый Новый год - дождливое лето.

Туман на Василия - к урожаю в амбаре.

На Старый Новый год существовало много примет (фото: Getty Images)

13 и 14 января никогда не давали и не брали ничего в долг, ведь считалось, что весь год может пройти в нищете. Не было принято считать монеты и произносить вслух слово "тринадцать".

Вечером 13 января в тарелку с чистой водой насыпали монеты. Тарелку с деньгами ставили на подоконник так, чтобы отражалось в воде небо. Такой водой умывались девочки. Это делалось, чтобы умножить красоту, силу, молодость.

К тому же нельзя было выносить из дома мусор, чтобы "не вынести из дома счастье". А чтобы его привлечь, в дом всегда первым заходил мужчина.