Старий Новий рік: красиві привітання зі святом у віршах і прозі для Viber

Старий Новий рік 2025 у ніч з 13 на 14 січня святкують деякі українці. Це ще одна нагода зануритися в атмосферу святкування й поділитися теплими словами з рідними, близькими і колегами.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує красиві привітання зі Старим Новим роком у віршах та прозі, які ідеально підійдуть для відправки у Viber, Telegram, Facebook чи СМС.

Привітання зі Старим Новим роком 2025 у прозі

У цей особливий вечір, коли старий рік зустрічається з новим, хочу побажати вам тепла в душі, гармонії в серці та достатку в домі. Нехай Старий Новий рік принесе вам лише позитивні зміни та радісні події.

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Зі Старим Новим роком! Нехай старі мрії знайдуть нове втілення!

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Зі Старим Новим роком! Бажаю нових звершень та яскравих емоцій, тепла, затишку та щирих посмішок!

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Зі святом! Бажаю, щоб у вашому домі завжди панувала радість, і щоб кожен день був наповнений позитивом.

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Зі Старим Новим! Бажаю вам оптимізму та впевненості у завтрашньому дні.

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Нехай Старий рік забере всі турботи, а Новий принесе тільки позитивні емоції.

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Нехай Старий Новий рік стане символом нових починань та успіхів. Зі святом!

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Зі Старим Новим! Бажаю вам миру, злагоди та добробуту. Нехай цей рік буде успішним та плідним.

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Нехай Старий Новий рік стане символом нових можливостей та досягнень. Бажаю, щоб у вашому серці завжди жила любов та віра в краще.

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Вітаю вас зі Старим Новим роком! Нехай цей день стане ще однією можливістю загадати бажання, відпустити старі турботи й почати рік із легкістю та вірою в найкраще. Бажаю вам та вашим близьким міцного здоров’я, гармонії в душі та тепла в серцях.

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Старий Новий рік - ще один привід загадати бажання! Нехай усе задумане неодмінно здійсниться, а радість і любов стануть вашими постійними супутниками!

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Зі святом! Бажаю в цьому році знаходити щастя навіть у дрібницях і цінувати кожен момент життя!

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Старий Новий рік - чудова нагода ще раз побажати вам щастя! Нехай кожен день дарує гарний настрій і приємні моменти!

Як красиво привітати зі Старим Новим роком у короткому повідомленні (фото: Твій світ)

Привітання зі Старим Новим роком 2025 у віршах

Зі Старим Новим роком вас вітаю!

Добра, здоров'я, щастя вам бажаю!

Нехай усе лихе старий рік забере,

А новий лиш радість та успіх принесе.

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Здоров'я міцного, успіхів без ліку,

І злагоди та миру в вашу хату, від віку до віку!

Зі святом!

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Щоб вам добре всім велося,

Й все задумане збулося!

Зі Старим Новим роком вас вітаю

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Хай зірки на небі сяють,

Старий Новий рік вітає,

Щастя вам і теплих днів,

Миру в серці і надій!

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Зі святом зимовим щиро вітаю,

Щастя і миру в житті вам бажаю.

Хай мрії всі здійсняться у цю годину,

І щастя наповнить вашу родину!

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Зі Старим Новим роком вас,

Хай буде світлим кожен час!

Хай мрії здійснюються всі,

І щастя буде у сім’ї!

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Старий Новий рік - це радісний час,

Хай успіх приходить до вас повсякчас!



Нагадаємо, що традиція святкування Старого Нового року пов'язана зі зміною літочислення. Перехід на григоріанський календар у 1918 році призвів до розбіжності між "старим" юліанським календарем та "новим". Таким чином, ми отримали можливість відзначати Новий рік двічі. Однак більшість вважають це свято “радянським", а тому в Україні Старий Новий рік майже не святкують останніми роками, а тому дана традиція відходить у забуття.