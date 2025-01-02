Коли треба прибирати новорічну ялинку з хати? Що кажуть церква і традиції
Новорічні свята закінчилися, і перед багатьма постає питання: коли ж прибирати новорічну ялинку і виносити її з квартири чи будинку?
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, коли згідно з традиціями потрібно забирати ялинку з приміщення.
Коли треба прибирати ялинку
У великих містах, де темп життя часто диктує власні правила, дехто прибирає ялинку одразу після Нового року або Різдва. Це зумовлено як бажанням звільнити простір у квартирі, так і уникнути опадання хвої, якщо дерево натуральне.
Однак більшість людей в Україні традиційно тримають новорічне дерево в хаті ще певний час. В ідеалі виносити ялинку з дому не варто до закінчення різдвяного циклу свят (Святок).
А так як для багатьох українців головним орієнтиром є православний календар, то зазвичай ялинку залишають у домі до Водохреща, яке у 2025 році відзначається 6 січня (у цю дату буде дванадцять днів після Різдва Христового). Вважається, що саме після цього свята можна прибирати новорічні прикраси, адже період святкових богослужінь завершується і люди починають повертатися до буденних справ.
До того ж, за народними прикметами, прибирати ялинку раніше цього дня не бажано, щоб не "викинути" щастя з дому. Але тримати дерево надто довго теж не рекомендовано, адже наші предки вважали, що ялинка в хаті, яка стоїть місяцями, може призвести до "застою" в житті.
Ялинку варто прибирати з оселі у певні строки (фото: Freepik.com)
Разом з тим, багато католиків вважають за доцільне не розбирати ялинку до 2 лютого - дня Стрітення Господнього, яке є не тільки важливим релігійним святом, а ще й святом початку весни.
Таким чином вечір 6 січня (або ранок 7 січня) - ідеальний час, щоб винести ялинку з помешкання з точки зору як релігійної, так і звичаєвої, бо наші предки вірили, що тих, хто прибирає святковий декор одразу після Водохреща, чекає успіх і процвітання в новому році.
Але пам’ятайте: якщо хвоя на ялинці стала коричневою або опадає, якщо гілки провисають або ламаються - це явна ознака того, що ваше дерево всихає і його потрібно викинути, щоб уникнути потенційної пожежі. Пожежники в цілому не радять тримати ялинку в хаті довше одного місяця.
Також варто зазначити, що якщо у вас жива ялинка, то важливо подбати про її утилізацію. У багатьох містах існують спеціальні пункти збору, де дерева переробляють на тріску чи компост. Таким чином, святкове дерево отримає друге життя.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Good Housekeeping, Вікіпедія.