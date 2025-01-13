Старый Новый год: красивые поздравления с праздником в стихах и прозе для Viber
Старый Новый год 2025 в ночь с 13 на 14 января празднуют некоторые украинцы. Это еще одна возможность окунуться в атмосферу празднования и поделиться теплыми словами с родными, близкими и коллегами.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает красивые поздравления со Старым Новым годом в стихах и прозе, которые идеально подойдут для отправки в Viber, Telegram, Facebook или СМС.
Поздравления со Старым Новым годом 2025 в прозе
В этот особый вечер, когда старый год встречается с новым, хочу пожелать вам тепла в душе, гармонии в сердце и достатка в доме. Пусть Старый Новый год принесет вам только положительные изменения и радостные события.
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Со Старым Новым годом! Пусть старые мечты найдут новое воплощение!
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Со Старым Новым годом! Желаю новых свершений и ярких эмоций, тепла, уюта и искренних улыбок!
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С праздником! Желаю, чтобы в вашем доме всегда царила радость, и чтобы каждый день был наполнен позитивом.
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Со Старым Новым годом! Желаю вам оптимизма и уверенности в завтрашнем дне.
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Пусть Старый год заберет все заботы, а Новый принесет только положительные эмоции.
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Пусть Старый Новый год станет символом новых начинаний и успехов. С праздником!
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Со Старым Новым! Желаю вам мира, согласия и благополучия. Пусть этот год будет успешным и плодотворным.
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Пусть Старый Новый год станет символом новых возможностей и достижений. Желаю, чтобы в вашем сердце всегда жила любовь и вера в лучшее.
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Поздравляю вас со Старым Новым годом! Пусть этот день станет еще одной возможностью загадать желание, отпустить старые заботы и начать год с легкостью и верой в лучшее. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, гармонии в душе и тепла в сердцах.
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Старый Новый год - еще один повод загадать желание! Пусть все задуманное непременно сбудется, а радость и любовь станут вашими постоянными спутниками!
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С праздником! Желаю в этом году находить счастье даже в мелочах и ценить каждый момент жизни!
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Старый Новый год - прекрасный повод еще раз пожелать вам счастья! Пусть каждый день дарит хорошее настроение и приятные моменты!
Как красиво поздравить со Старым Новым годом в коротком сообщении (фото: Твой мир)
Поздравления со Старым Новым годом 2025 в стихах
Со Старым Новым годом вас поздравляю!
Добра, здоровья, счастья вам желаю!
Пусть все плохое старый год заберет,
А новый лишь радость и успех принесет.
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Здоровья крепкого, успехов без счета,
И согласия и мира в ваш дом, от века до века!
С праздником!
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Чтобы вам хорошо всем велось,
И все задуманное сбылось!
Со Старым Новым годом вас поздравляю
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Пусть звезды на небе сияют,
Старый Новый год поздравляет,
Счастья вам и теплых дней,
Мира в сердце и надежд!
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С праздником зимним искренне поздравляю,
Счастья и мира в жизни вам желаю.
Пусть мечты все исполнятся в этот час,
И счастье наполнит вашу семью!
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Со Старым Новым годом вас,
Пусть будет светлым каждое время!
Пусть мечты осуществляются все,
И счастье будет в семье!
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Старый Новый год - это радостное время,
Пусть успех приходит к вам всегда!
Напомним, что традиция празднования Старого Нового года связана с изменением летоисчисления. Переход на григорианский календарь в 1918 году привел к расхождению между "старым" юлианским календарем и "новым". Таким образом, мы получили возможность отмечать Новый год дважды. Однако большинство считают этот праздник "советским", а потому в Украине Старый Новый год почти не празднуют в последние годы, а потому данная традиция уходит в забвение.
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При написании материала использовались следующие источники: Твій світ, vitay.com.ua.