Старый Новый год: красивые поздравления с праздником в стихах и прозе для Viber

Старый Новый год 2025 в ночь с 13 на 14 января празднуют некоторые украинцы. Это еще одна возможность окунуться в атмосферу празднования и поделиться теплыми словами с родными, близкими и коллегами.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает красивые поздравления со Старым Новым годом в стихах и прозе, которые идеально подойдут для отправки в Viber, Telegram, Facebook или СМС.

Поздравления со Старым Новым годом 2025 в прозе

В этот особый вечер, когда старый год встречается с новым, хочу пожелать вам тепла в душе, гармонии в сердце и достатка в доме. Пусть Старый Новый год принесет вам только положительные изменения и радостные события.

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Со Старым Новым годом! Пусть старые мечты найдут новое воплощение!

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Со Старым Новым годом! Желаю новых свершений и ярких эмоций, тепла, уюта и искренних улыбок!

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С праздником! Желаю, чтобы в вашем доме всегда царила радость, и чтобы каждый день был наполнен позитивом.

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Со Старым Новым годом! Желаю вам оптимизма и уверенности в завтрашнем дне.

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Пусть Старый год заберет все заботы, а Новый принесет только положительные эмоции.

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Пусть Старый Новый год станет символом новых начинаний и успехов. С праздником!

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Со Старым Новым! Желаю вам мира, согласия и благополучия. Пусть этот год будет успешным и плодотворным.

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Пусть Старый Новый год станет символом новых возможностей и достижений. Желаю, чтобы в вашем сердце всегда жила любовь и вера в лучшее.

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Поздравляю вас со Старым Новым годом! Пусть этот день станет еще одной возможностью загадать желание, отпустить старые заботы и начать год с легкостью и верой в лучшее. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, гармонии в душе и тепла в сердцах.

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Старый Новый год - еще один повод загадать желание! Пусть все задуманное непременно сбудется, а радость и любовь станут вашими постоянными спутниками!

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С праздником! Желаю в этом году находить счастье даже в мелочах и ценить каждый момент жизни!

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Старый Новый год - прекрасный повод еще раз пожелать вам счастья! Пусть каждый день дарит хорошее настроение и приятные моменты!

Как красиво поздравить со Старым Новым годом в коротком сообщении (фото: Твой мир)

Поздравления со Старым Новым годом 2025 в стихах

Со Старым Новым годом вас поздравляю!

Добра, здоровья, счастья вам желаю!

Пусть все плохое старый год заберет,

А новый лишь радость и успех принесет.

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Здоровья крепкого, успехов без счета,

И согласия и мира в ваш дом, от века до века!

С праздником!

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Чтобы вам хорошо всем велось,

И все задуманное сбылось!

Со Старым Новым годом вас поздравляю

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Пусть звезды на небе сияют,

Старый Новый год поздравляет,

Счастья вам и теплых дней,

Мира в сердце и надежд!

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С праздником зимним искренне поздравляю,

Счастья и мира в жизни вам желаю.

Пусть мечты все исполнятся в этот час,

И счастье наполнит вашу семью!

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Со Старым Новым годом вас,

Пусть будет светлым каждое время!

Пусть мечты осуществляются все,

И счастье будет в семье!

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Старый Новый год - это радостное время,

Пусть успех приходит к вам всегда!



Напомним, что традиция празднования Старого Нового года связана с изменением летоисчисления. Переход на григорианский календарь в 1918 году привел к расхождению между "старым" юлианским календарем и "новым". Таким образом, мы получили возможность отмечать Новый год дважды. Однако большинство считают этот праздник "советским", а потому в Украине Старый Новый год почти не празднуют в последние годы, а потому данная традиция уходит в забвение.