На станцію Вернадського прибула нова українська експедиція: перші фото

Як зазначив капітан судна Олександр Гришко, криголам йшов через найбурхливішу у світі протоку Дрейка, а шлях із чилійського порту Пунта-Аренас до станції тривав 5 діб.

Тепер найближчими днями потрібно буде розвантажити судно - це не простий процес, оскільки на криголамні величезний запас їжі, різних речей та запаси пального на цілий рік.

"Оскільки рельєф дна не дозволяє криголамові пришвартуватися біля нашого острова, всі вантажі перевозитимуть на невеликих човнах", - йдеться у повідомленні.

28 УАЕ прибула на станцію "Академік Вернадський" і почала перевантаження запасів з криголама (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Потім відбудеться зміна річних експедицій. Вчені та фахівці з 27 УАЕ передадуть новоприбулим колегам усі справи.

"Після цього відбудеться традиційна передача станції між експедиціями, і зимівники та зимівниці 27-ї вирушать додому в Україну, а учасники 28-ї залишаться працювати на рік в Антарктиці", - передали в Центрі.

Серед їх основних завдань експедиції буде проведення вимірювань та досліджень за трьома напрямками: геофізика, метеорологія та біологія, а також підтримання життєдіяльності станції.

28 група українських полярників прибула на станцію "Академік Вернадський" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)