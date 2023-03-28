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На станцію Вернадського прибула нова українська експедиція: перші фото

Фото: на станцію "Академік Вернадський" прибула 28 група експедиторів (facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Володимир Костирін

Нова, 28 українська антарктична експедиція прибула на станцію "Академік Вернадський" на зимівлю, яка триватиме близько року. Група полярників із 14 учасників успішно пройшла шлях на бору дослідного криголама "Ноосфера".

Про це передали у Національному антарктичному науковому центрі на сторінці у Facebook.

Як зазначив капітан судна Олександр Гришко, криголам йшов через найбурхливішу у світі протоку Дрейка, а шлях із чилійського порту Пунта-Аренас до станції тривав 5 діб.

Тепер найближчими днями потрібно буде розвантажити судно - це не простий процес, оскільки на криголамні величезний запас їжі, різних речей та запаси пального на цілий рік.

"Оскільки рельєф дна не дозволяє криголамові пришвартуватися біля нашого острова, всі вантажі перевозитимуть на невеликих човнах", - йдеться у повідомленні.

28 УАЕ прибула на станцію "Академік Вернадський" і почала перевантаження запасів з криголама (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Потім відбудеться зміна річних експедицій. Вчені та фахівці з 27 УАЕ передадуть новоприбулим колегам усі справи.

"Після цього відбудеться традиційна передача станції між експедиціями, і зимівники та зимівниці 27-ї вирушать додому в Україну, а учасники 28-ї залишаться працювати на рік в Антарктиці", - передали в Центрі.

Серед їх основних завдань експедиції буде проведення вимірювань та досліджень за трьома напрямками: геофізика, метеорологія та біологія, а також підтримання життєдіяльності станції.

28 група українських полярників прибула на станцію "Академік Вернадський" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Раніше повідомлялося, що 28 українську експедицію в Антарктику очолив полярник геофізик Богдан Гаврилюк, для якого це буде рекордна десята зимівля, і який брав участь у захисті України після повномасштабного вторгнення РФ.

Також ми писали, що нещодавно на станції "Академік Вернадський" провели дерусифікацію.

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Антарктидановини наукиАкадемик Вернадскийполярники