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На станцию Вернадского прибыла новая украинская экспедиция: первые фото

Фото: на станцию "Академик Вернадский" прибыла 28 группа экспедиторов (facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Владимир Костырин

Новая, 28-я украинская антарктическая экспедиция прибыла на станцию "Академик Вернадский" на зимовку, которая продлится около года. Группа полярников из 14 участников успешно проделала путь на бору исследовательского ледокола "Ноосфера".

Об этом передали в Национальном антарктическом научном центре на странице в Facebook.

Как отметил капитан судна Александр Гришко, ледокол шел через самый бурный в мире пролив Дрейка, а путь из чилийского порта Пунта-Аренас до станции длился 5 суток.

Теперь в ближайшие дни нужно будет разгрузить судно - это не простой процесс, так как на ледоколе огромный запас еды, различных вещей и запасы горючего на целый год.

"Поскольку рельеф дна не позволяет ледоколу пришвартоваться у нашего острова, все грузы будут перевозить на небольших лодках", - говорится в сообщении.

28 УАЭ прибыла на станцию "Академик Вернадский" и приступила к перегрузке запасов с ледокола (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Затем состоится пересменка годовых экспедиций. Ученые и специалисты из 27 УАЭ передадут новоприбывшим коллегам все дела.

"После этого состоится традиционная передача станции между экспедициями, и зимовщики и зимовницы 27-й отправятся домой в Украину, а участники 28-й останутся работать на год в Антарктике", - передали в Центре.

Среди их основных задач экспедиции будет проведение измерений и исследований по трем направлениям: геофизика, метеорология и биология, а также поддержание жизнедеятельности станции.

28 группа украинских полярников прибыла на станцию "Академик Вернадский" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Ранее сообщалось, что 28-ю украинскую экспедицию в Антарктику возглавил полярник геофизик Богдан Гаврилюк, для которого это будет рекордная десятая зимовка, и который участвовал в защите Украины после полномасштабного вторжения РФ.

Также мы писали, что недавно на станции "Академик Вернадский" провели дерусификацию.

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