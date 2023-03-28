На станцию Вернадского прибыла новая украинская экспедиция: первые фото

Как отметил капитан судна Александр Гришко, ледокол шел через самый бурный в мире пролив Дрейка, а путь из чилийского порта Пунта-Аренас до станции длился 5 суток.

Теперь в ближайшие дни нужно будет разгрузить судно - это не простой процесс, так как на ледоколе огромный запас еды, различных вещей и запасы горючего на целый год.

"Поскольку рельеф дна не позволяет ледоколу пришвартоваться у нашего острова, все грузы будут перевозить на небольших лодках", - говорится в сообщении.

28 УАЭ прибыла на станцию "Академик Вернадский" и приступила к перегрузке запасов с ледокола (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Затем состоится пересменка годовых экспедиций. Ученые и специалисты из 27 УАЭ передадут новоприбывшим коллегам все дела.

"После этого состоится традиционная передача станции между экспедициями, и зимовщики и зимовницы 27-й отправятся домой в Украину, а участники 28-й останутся работать на год в Антарктике", - передали в Центре.

Среди их основных задач экспедиции будет проведение измерений и исследований по трем направлениям: геофизика, метеорология и биология, а также поддержание жизнедеятельности станции.

28 группа украинских полярников прибыла на станцию "Академик Вернадский" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)