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На станції "Академік Вернадський" провели дерусифікацію: навіщо вона в Антарктиді (фото)

На станції змінили назви українських міст відповідно до сучасних (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Юлія Гаюк

На станції "Академік Вернадський" в Антарктиді провели дерусифікацію та декомунізацію. Це стосується дороговказів, на якому розміщено назви міст, звідки родом науковці станції.

Про це повідомляють на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

Що змінилося на станції

Учасники 27 експедиції на Антарктиду провели масштабний ремонт дороговказу біля станції "Академік Вернадський". На цьому дороговказі розміщено таблички з назвами різних міст. Здебільшого це населені пункти, з яких родом зимівники.

"Оскільки вказівник прослужив понад 20 років, він неабияк потребував оновлення: як фізично, так і змістовно. Тому лікар Василь Матковський та механік Максим Білоус взялися до роботи", - йдеться в повідомленні.

У рамках процесу декомунізації Кіровоград замінили на Кропивницький, а також "дерусифікували" транслітерацію Вінниці та Одеси.

Крім того, на вказівнику з'явилися нові назви символічних міст: Буча, Херсон, Маріуполь. Вперше їх розмістили на вказівнику ще після звільнення Херсона в листопаді 2022.

А для покращення зовнішнього вигляду дороговказу реставрували низку старих заржавілих табличок, виготовили новий стовп, замінили потрісканий фундамент та "втомлені" кріплення, а також реставрували флюгер та вказівники сторін світу.

На станції "Академік Вернадський" провели дерусифікацію та декомунізацію (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Навіщо українські вчені це зробили

"Кожна експедиція має традицію покращувати нашу станцію, яка на рік стає другою домівкою. Ми вирішили це зробити у такий спосіб", - розказав про ініціативу Василь Матковський.

Усе почалося з ідеї додати Маріуполь, щоб показати, що українці пам'ятають місто біля українського моря, де вирувало життя.

Для втілення проєкту довелося багато попрацювати в столярній майстерні, а згодом і на вулиці. Зрештою дороговказ отримав як новий вигляд, так і нові сенси.

"Мабуть, ніколи ще станція не чула скільки вигуків "Слава Україні" з човнів та суден, що проходили повз. Вигуків з різними акцентами, але з одностайною підтримкою", - розповів Матковський.

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